Final Fantasy 16: Zwei neue Spiele des Teams warten auf eine Ankündigung

Das Team hinter Final Fantasy 14 und Final Fantasy 16 arbeitet derzeit an zwei noch unveröffentlichten Projekten. Wer als befürchtet hat, dass die Entwickler von den jüngsten Umstrukturierungen bei Square Enix betroffen sind, kann beruhigt aufatmen.

Was kommt nach Final Fantasy 16?

Gegenüber der niederländischen Website Gamer.nl sagte Naoki Yoshida: "Ich musste keine Leute entlassen und das aktuelle Team wurde nicht verändert. Wir stellen sogar neue Leute ein."

"Das Unternehmen hat hohe Erwartungen an unsere Abteilung. Sie ist eine der Säulen von Square Enix. Es besteht keine Chance, dass sie Kürzungen vornehmen oder weniger in uns investieren werden. Wir werden genauso hart arbeiten, so dass sich die Spieler keine Sorgen machen müssen."

"Bald wird es vielleicht einige Ankündigungen zu zwei neuen Spielen geben, an denen wir arbeiten", so Naoki weiter. "Ihr habt vielleicht eine Menge Referenzen zu Final Fantasy 9 bemerkt."