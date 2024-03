Final Fantasy 7 Rebirth – Kodizes und Manuskripte: Das braucht ihr, um eure Charaktere zu entwickeln

Die Charakterentwicklung in Final Fantasy 7 Rebirth funktioniert anders als im Vorgänger, denn das Lernen passiver und aktiver Fertigkeiten ist jetzt wie in den meisten Rollenspielen an die Charaktere gebunden – nicht mehr an die Waffen. Man muss deshalb nach dem Ausrüsten einer neuen Waffe nicht erst sämtliche Erfahrungspunkte (die interessanterweise noch immer Waffenpunkte heißen) quasi neu verteilen, sondern legt nur noch fest, welche ihrer Besonderheiten man aktivieren will.

Man aktiviert die Fertigkeiten in so genannten Kodizes, die auf Englisch Folios heißen. Auf einem Kodex aktiviert man über den Einsatz von Waffenpunkten alle Fähigkeiten, die man einem Charakter zuweisen möchte, wobei die meisten davon zunächst das Freischalten anderer Fertigkeiten voraussetzen. Das erkennt man an den weißen Linien, über die sie miteinander verbunden sind. Das Aktivieren von nur einer vorherigen Fähigkeit reicht dabei aus, falls zwei Linien zu einer höheren führen.

Aktiviert man einen Wissenskern, erhält der jeweilige Charakter eine neue Fähigkeit.

Wissen müsst ihr, dass man diese Charakterentwicklung in Final Fantasy 7 Rebirth nicht jederzeit vornehmen kann, sondern dafür entweder einen Zauberfibel-Händler oder einen Zauberfibel-Automaten aufsuchen muss. In praktisch allen Orten findet ihr einen dieser Händler (in Kalm zum Beispiel rechts hinter der Brücke gegenüber des Hotels) und die Automaten stehen fast immer neben den Bänken, an denen sich die Party ohne den Einsatz eines Kissens ausruhen kann. Letzteres ist vor den meisten größeren Kämpfen und an anderen wichtigen Checkpunkten der Fall.

Die Kodizes sind natürlich an die jeweiligen Charaktere gebunden, sprich ihr levelt immer den gewählten Helden, nicht die gesamte Party auf. Denkt daran, dass ihr dabei mit R2 und L2 zwischen den Kodizes der Figuren umschalten könnt, während ihr mit R1 und L1 zwischen allen aktuell freischaltbaren Fertigkeiten (beziehungsweise den entsprechenden Wissenskernen) wechselt. Über den linken Analogstick kann man sich natürlich auch in Ruhe einen Überblick über die Verzweigung und mögliche zukünftige Fähigkeiten verschaffen.

Nur an solchen Zauberfibel-Automaten oder bei Zauberfibel-Händlern könnt ihr die Kodizes bearbeiten.

Lest euch die Beschreibungen an den jeweiligen Wissenskernen genau durch, bei denen es sich um passive Verstärkungen wie erhöhte Lebensenergie oder zusätzlichen Konterschaden handelt, aber auch um neue Angriffe. Dazu zählen in Final Fantasy 7 Rebirth zahlreiche magische Attacken, welche die jeweilige Heldin oder der jeweilige Held ohne den Einsatz spezieller Materia-Zauber ausführen kann, sowie um Synchro-Aktionen, welche sie gemeinsam mit einem Partner ausführen.

Die Symbole unter der Beschreibung zeigen dabei an, welche Helden bei der jeweiligen Synchro-Aktion als Partner infrage kommen. Bedenkt also auch, wie ihr eure Party zusammenstellen beziehungsweise probiert ruhig verschiedene der ebenso praktischen wie coolen Synchro-Aktionen aus.

Und lasst eurer Freude am Experimentieren ruhig freien Lauf. Denn drückt ihr in einem Kodex die Viereck-Taste, könnt ihr die Fertigkeiten komplett zurücksetzen, ohne dabei Waffenpunkte zu verlieren. Solltet ihr eine Fähigkeit noch nicht aktivieren können, liegt das übrigens am Level der gesamten Party, das wiederum an euren Fortschritt im Spiel gebunden ist. Mitunter müsst ihr also erst weitere Aufgaben erfüllen beziehungsweise in der Geschichte vorankommen, um Zugang zu höheren Fertigkeiten zu erhalten.

Vergesst nicht, dass ihr freigeschaltete Wissenskerne jederzeit komplett zurücksetzen könnt.

Das Freischalten einer Fertigkeit verbraucht natürlich Waffenpunkte – wie viele das sind, steht ebenfalls in der Beschreibung. In der rechten oberen Ecke seht ihr, wie viele Waffenpunkte dem aktuellen Charakter gerade zur Verfügung stehen.

Waffenpunkte erhaltet ihr hauptsächlich über das Voranschreiten in der Geschichte und das Erfüllen von Aufträgen. Achtet dabei auch auf optionale Aufgaben, für deren Erledigen ihr Manuskripte erhaltet. Denn Manuskripte enthalten nichts anderes als zusätzliche Waffenpunkte, wenn auch nur für einen der Charaktere. Man erhält sie außerdem nicht nur als Belohnung für erfolgreiche Aufträge, sondern auch bei Mogry-Händlern im Austausch für Mogry-Medaillen. Letztere gehören zu den Objekten, die man beim Erkunden aufsammeln kann.

Für welchen Helden ein Manuskript Waffenpunkte enthält, steht in ihrer Beschreibung. Ihr könnt das auch schon am Namen ablesen. Clouds laufen etwa unter dem Namen Einführung in die Schwertkunst, Barrets unter Handbuch zu Schusswaffen, Tifas heißen Geheimlehre der Kampfkunst, die von Aerith Mysterium des Planeten und jene von Red Chronic des Roten Kriegers.