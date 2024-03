Final Fantasy 7 Rebirth: Wie Materia funktioniert, wie ihr sie verbessert und am besten kombiniert

Wie in den meisten Rollenspielen gibt es auch in Final Fantasy 7 Rebirth eine Art Magie. Hier ist es Materia in Form kleiner Kugeln, von denen jede einen besonderen Effekt auslöst – sei es das Heilen von Wunden, das Entfesseln von Elementarkräften oder das Verstärken normaler Angriffe. Man braucht also diese Materia-Kugeln, um sie einem beliebigen Charakter zuzuweisen. Dann erst kann dieser Charakter sie nutzen und auch verbessern.

Das Zuweisen geschieht logischerweise, indem man sie unter dem Menüpunkt Ausrüstung und Materia auf dafür vorgesehene Slots verteilt, deren Anzahl und Eigenschaften sich bei jedem Ausrüstungsgegenstand unterscheiden.

Grundsätzlich können alle Heldinnen und Helden jede Materia nutzen. Bedenkt nur, dass der Einsatz der grünen Materia sowohl ATB-Energie als auch Magiepunkte (MP) benötigt. Häufig verwendete Elementar-, Heil-, und unterstützende Zauber sollten deshalb einer Figur zugewiesen werden, die über ausreichend MP verfügt.

Im Gegensatz dazu ermöglicht gelbe Materia den Einsatz von Fähigkeiten, die lediglich ATB-Energie benötigen, und auch die mit roter Materia beschworenen Esper verlangen keine MP, während blaue und lilafarbene Materia ohnehin nur passiv Werte steigert beziehungsweise damit verbundene Materia modifiziert. So heilt man zum Beispiel mit der blauen TP-Absorption einen Teil der Trefferpunkte, wenn man einen damit verbundenen Angriffszauber ausführt.

Das Zuweisen von Materia ist wichtig und zum Glück schnell gemacht. Mit R3 könnt ihr die Kugeln übrigens auf verschiedene Art sortieren.

Um solche Verbindungen herzustellen, müssen die lilafarbenen oder blauen Kugeln in einen Slot gesteckt werden, der mit einem anderen Slot verbunden ist. Diese Slots erkennt man an der offenen „Brücke“ zwischen ihnen. In den anderen Slot kommt dann die Materia, die damit verknüpft werden soll. Habt ihr auf diese Weise eine wirksame Verbindung hergestellt, werden die zwei Materia-Slots dick umrandet.

Praktisch ist zum Beispiel die Verbindung eines für eure Taktik wichtigen Zaubers mit der Materia Auto-Magie, denn dann löst ein Held die entsprechenden Materia auch aus, wenn ihr ihn oder sie gerade nicht steuert. Empfehlen kann ich nicht zuletzt das Verbinden einer häufig genutzten Materia mit MP-Einsparung, denn bei einer voll entwickelten Materia-Kugel benötigt man dann nur die Hälfte der im Normalfall verlangten MP.

Materia finden...

Ähnlich wie im Vorgänger findet ihr auch in Final Fantasy 7 Rebirth neue Materia-Kugeln unter anderem beim aufmerksamen Erkunden der Umgebung. Oft ist die Kamera beim Betreten eines neuen Areals etwa so ausgerichtet, dass man in der Ferne schon erkennen kann, wo zum Beispiel eine Kiste steht, in der sich Materia befinden könnte.

Außerdem gibt es die Kugeln als Belohnung für das Erledigen von Aufträgen und ihr könnt sie natürlich auch kaufen. Zusätzlich bietet Chadley Materia an – im Austausch für Punkte, die ihr im Kampfsimulator und beim Abschließen seiner Weltberichte erhaltet. Welche davon noch offen und bereits erledigt sind, entnehmt ihr einer Übersicht, zu der ihr über das Aufrufen der Weltkarte gelangt. Drückt dort R2, um den Reiter „Berichte“ zu erreichen.

Spätestens bei großen Kämpfen ist eine auch mit der richtigen Materia gut aufgestellte Gruppe wichtig.

Materia, die ihr während der Einführung in Nibelheim nutzt, nehmt ihr übrigens nicht ins eigentliche Abenteuer mit, da es sich um einen Rückblick in Clouds Vergangenheit handelt. Im eigentlichen Abenteuer steht aber ohnehin gleich von Beginn an eine ganze Reihe an Magie zur Verfügung.

Nun ist Materia nicht gleich Materia, da die meisten Kugeln verschiedene Level erreichen können und erst auf dem höchsten ihre volle Wirkung entfalten. Aus einem leichten Angriff namens Eis wird deshalb später Eisra und schließlich das mächtige Eisga. Andere Materia ermöglicht auf höheren Stufen das Auslösen ganz neuer Zauber. So verkürzt man mit Zeit auf der ersten Stufe lediglich die Zeit zum Aufladen der ATB-Leiste, während man auf Stufe zwei einen Gegner verlangsamt und seine Bewegung mit dem Stopp-Zauber auf Stufe drei komplett unterbindet.

... und verbessern

Bleibt die Frage, wie man diese Verbesserungen erreicht und die Antwort ist ganz leicht: Alle beim Kampf in einem Ausrüstungsgegenstand eingesetzte Materia erhält Fertigkeitspunkte und steigt beim Erreichen einer bestimmten Menge eine Stufe auf. Das dauert seine Zeit, geschieht dafür aber wie von selbst. Nutzt das aus, indem ihr nicht benötigte Materia-Slots trotzdem mit Kugeln besetzt, die noch nicht die höchste Stufe erreicht haben.

Bedenkt außerdem, dass ihr in manchen Fällen zwar mehrere Materia-Kugeln einsetzen könnt, um zum Beispiel die Höhe der verfügbaren MP zu steigern. Gleichzeitig gibt es dabei allerdings einen Maximalwert, der nie überschritten wird. Eine volle Kugel MP-Boost erreicht etwa schon die maximale 30-prozentige Steigerung. Eine weitere MP-Boost-Materia könnte dann zwar verbessert werden, wird diesen Wert allerdings nicht weiter erhöhen.

Mit welcher Materia ist man gut gewappnet?

Falls ihr wissen wollt, mit welchen Materia-Kugeln ihr Final Fantasy 7 Rebirth gut spielen könnt, haben wir abschließend noch ein paar Empfehlungen für euch.

Materia-Schnüffelnase Yuffie darf hier natürlich nicht fehlen.

Zum Anfang des Abenteuers

Auto-Magie (Englisch: Auto-Cast): Lässt einen Charakter, den man gerade nicht steuert, eine damit verbundene Materia nutzen. Erhaltet ihr von Chadley in der Grasland-Region

Auto-Spezialfertigkeit (Auto-Unique Ability): Lässt einen Charakter, den man gerade nicht steuert, seine Spezialfertigkeit ausführen. Erhaltet ihr von Chadley in der Grasland-Region.

Feuer und Eis (Fire and Ice): Damit kann man sowohl Feuer- als auch Eiszauber nutzen, wodurch man quasi einen Materia-Slot freiräumt, falls man beide einsetzen will. Erhaltet ihr ebenfalls von Chadley in der Grasland-Region.

Erstschlag (First Strike): Füllt die ATB-Leiste gleich zum Beginn des Kampfs. Erhaltet ihr als Belohnung für zwei Herausforderungen im Kampfsimulator: Aufstand im Grünen (ab Kapitel 2 verfügbar) und Explosives Potpourri (ab Kapitel 10 möglich).

Behandeln (Cleansing): Ermöglicht das Beseitigen von Vergiftungen beziehungsweise aktiviert Widerstand dagegen. Erhaltet ihr nach Erledigen des Auftrags Adäquate Windnutzung im Grasland sowie als Belohnung für die Herausforderung Junon-Feldforschung im Kampfsimulator.

FP-Boost (AP Up): Verdoppelt die Menge an „Erfahrungspunkten“ (FP), welche eine damit verbundene Materia-Kugel nach jedem Kampf erhält. Erhaltet ihr für die Herausforderungen Unter Tage (ab Kapitel 7) und Tanz der Dämonen (ab Kapitel 11) im Kampfsimulator sowie in der Mithril-Mine.

Meister der Gegenstände (Item Economizer): Lässt euch einen Gegenstand nutzen ohne ATB aufzubrauchen, nachdem ihr eine Reihe von Aktionen ausgeführt habt. Erhaltet ihr von Chadley in Junon. Achtung: Es gibt eine lilafarbene Materia, die im Deutschen denselben Namen trägt und auf Englisch Item Master heißt, aber eine andere Funktion hat, nämlich den Wirkungsgrad eingesetzter Gegenstände zu erhöhen.

MP-Einsparung (Magic Efficiency): Reduziert die zum Auslösen einer damit verbundenen Materia notwenigen MP. Erhaltet ihr ebenfalls bei Chadley in Junon.

Gewitter und Luft (Lightning and Wind): Ermöglicht ähnlich wie Feuer und Eis das Nutzen von Magie der beiden genannten Elemente. Erhaltet ihr bei Chadley in Junon.

Gewitter und Luft (Lightning and Wind): Ermöglicht ähnlich wie Feuer und Eis das Nutzen von Magie der beiden genannten Elemente. Erhaltet ihr bei Chadley in Junon.

Elementaraffinität (Elemental Materia): Verleiht den Angriffen einer Waffe den Elementarschaden einer damit verbundenen Materia. Erhaltet ihr für die Kampfaufträge Herrscher der Lüfte (ab Kapitel 4 verfügbar) sowie Entfernte Erschütterungen (ab Kapitel 9).

Zeit (Time): Ermöglicht das schnellere Aufladen der ATB-Leiste sowie das Verlangsamen von Gegnern. Erhaltet ihr ab Kapitel 11 im Kampfsimulator für Nibel-Feldforschung und wenn ihr beim Minispiel Seeräuber in Costa del Sol Rang 3 erreicht.

Barriere (Barrier): Ermöglicht den Einsatz verschiedener Verteidigungsmaßnahmen. Erhaltet ihr bei Materia-Händlern in Costa del Sol, für Cosmo-Feldforschung im Kampfsimulator (ab Kapitel 10) und in der Shinra-Villa nahe von Generator 3 (Kapitel 11).

Cait Sith bringt Schwung ins Spiel. Und Materia.

Für fortgeschrittene Abenteurer

ATB-Boost (ATB Boost): Verdoppelt die Größe der ATB-Leiste. Erhaltet ihr bei Chadley in der Corel-Region.

AT-Absorption (HP Absorption): Gibt euch nach einem Angriff durch eine damit verbundene Materia AT-Punkte zurück. Erhaltet ihr ebenfalls bei Chadley in der Corel-Region.

FP-Boost (AP Up): Verdoppelt die Menge an „Erfahrungspunkten“, welche eine damit verbundene Materia-Kugel nach jedem Kampf erhält. Erhaltet ihr für die Herausforderungen Unter Tage im Kampfsimulator (ab Kapitel 7) und Tanz der Dämonen (ab Kapitel 11) sowie in der Mithril-Mine.

Amplifikation (Magnify): Lässt damit verbundene Materia je nach ihrer Funktion auf alle Gegner oder Helden wirken. Erhaltet ihr, sobald sich Cait Sith der Gruppe anschließt.

Synchro-Link (Synergy Support): Erhöht die Synchro-Leiste, wenn andere Helden Synchro-Aktionen ausführen. Erhaltet ihr von Chadley in Gongaga.

Wiederbeleben (Revival): Damit holt ihr niedergeschlagene Helden zurück in den Kampf. Erhaltet ihr bei Materia-Händlern in Cosmo Canyon.

Magie-Boost (Level Boost): Erhöht die Entwicklungsstufe einer damit verbundene Materia um eins. Erhaltet ihr im Kampfsimulator für Antike Erinnerungen (ab Kapitel 10).

Synchro (Synergy): Lässt einen Helden, die man gerade nicht spielt, seine mit dieser Materia verbundene Materia nutzen, nachdem man eine Synchro-Aktion ausgeführt hat. Erhaltet ihr von Chadley im Cosmo Canyon.

Widerstand (Warding): Bietet Resistenz gegen negative Zustandsveränderungen, wenn sie mit kompatibler Materia verbunden wird. Welche dafür infrage kommt, steht in den Beschreibungen der jeweiligen Kugeln. Dazu gehören Gestärkte Attacke und Geschwächte Abwehr. Erhaltet ihr als Belohnung für den Auftrag Der Traum vom freien Himmel in Kapitel 4 und für das Spielen von Barret’s Theme am Klavier. Ihr findet sie außerdem in Gongaga neben der Hängebrücke und am Rand einer Klippe auf dem Nibel-Berg in Kapitel 11 (siehe folgender Screenshot).

An dieser Stelle findet ihr eine Widerstand-Materia.

Effektive Kombinationen

Abschließend noch drei Empfehlungen, welche Materia-Kombinationen sich zu welchem Zweck besonders gut eignen. Probiert aber auch selbst vieles aus! Gerade gegen die normalen Gegner in der offenen Welt hat man ohnehin oft leichtes Spiel, sodass man keine besonders effektive Ausrüstung benötigt.