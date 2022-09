Fortnite Chapter 3 Season 4: Wann die neue Saison 22 kommt und was ihr darüber wissen müsst

Wann beginnt die neue Fortnite Kapitel 3 Season 4? Derzeit deuten alle Zeichen darauf hin, dass der Start von Fortnite Kapitel 3 Season 4 am Sonntag, dem 18. September 2022 erfolgt. Bislang hat Epic Games zwar noch keinen offiziellen Starttermin für die neue Fortnite Season 4 in 2022 bekannt gegeben, doch das Ende von Fortnite Season 3 ist schon abzusehen, daher lässt sich Zeitraum für die neue Fortnite Season bereits relativ sicher eingrenzen. Ein Sonntag als Starttermin für die neue Fortnite Season 4 scheint dem neuen Standard von Epic Games zu entsprechen, denn bislang sind alle Staffeln in Kapitel 3 an einem Sonntag gestartet - am Wochenende haben einfach mehr Spieler Zeit, ist also naheliegend. Sobald Epic Games den offiziellen Starttermin mitteilt, aktualisieren wir Seite entsprechend. Denkt daran, dass mit dem Start der neuen Season auch alle bisherigen Aufgaben und Belohnungen verschwinden. Das schließt auch die Indiana Jones Aufgaben, die Resti Marken für den Schnips Skin und die Level-Up Marken des Phantasma Level-Up Auftragspakts mit ein. Stellt also sicher, dass ihr alle Fortnite Season 3 Aufgaben, Aufträge und Bonusziele abgeschlossen und eure gewünschten Belohnungen freigeschaltet habt.

Fortnite Season 4 Uhrzeit: Start der Wartungsarbeiten & Server-Down-Time Bislang gibt es noch keine offiziellen Informationen zur Season 4 Start-Uhrzeit von Epic Games. Wir gehen aber davon aus, dass es wie bei den vorangegangenen Staffeln in Kapitel 3 ablaufen wird. Sprich: Nach einem bislang noch ungeklärten Fortnite Season 3 Live Event werden die Fortnite Server direkt offline gehen (wohl gegen 22:30 Uhr) und für Spieler nicht mehr erreichbar sein – ein Fortsetzung folgt-Bildschirm wie beim letzten Mal wird in dieser Zeit wohl wiederzusehen sein -, bis Fortnite Season 4 an den Start geht. Basierend auf den bisherigen Season-Starts werden die Wartungsarbeiten wohl tags darauf zwischen 12:00 Uhr und 15:00 Uhr abgeschlossen sein. Zum Vergleich: Season 3 ging beispielsweise um 14:00 Uhr wieder online und Season 2 um 13:30 Uhr.

Fortnite Update 22.00 Download Fall es bei den Wartungsarbeiten für das Fortnite Update 22.00 keine Probleme auftauchen, dürfte der Fortnite Kapitel 3 Season 4 Download je nach Plattform (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Android und Co.) etwa eine bis drei Stunden bevor die Server wieder online gehen bereitgestellt werden (etwa gegen Mittag). Die Downloadgröße hängt wie immer davon ab, auf welcher Plattform ihr spielt und wie umfangreich die Änderungen sein werden, rangieren aber in der Regel zwischen 3 GB und 8 GB.