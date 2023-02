Fortnite: Alle Most Wanted Aufträge und Belohnungen im Überblick

Mit Fortnite Update 23.40 hat Epic Games das "Most Wanted" Event an den Start gebracht, bei dem ihr ab sofort und noch bis zum 28. Februar 2023 (8:00 Uhr) die zugehörigen Fortnite Most Wanted Aufträge erfüllen könnt, um euren "Wagemut" zu steigern und tolle Belohnungen wie den Skin " Goldblütige Ace" oder das Rücken-Accessoire "Karatkopf" freizuschalten. Welche Aufgaben und Belohnungen euch bei der Aktion erwarten, zeigen wir euch auf dieser Seite. Fortnite: Most Wanted Aufträge Inhalt: Alle Most Wanted Aufgaben für Wagemut und Kaltblütigen-Medaillons

Alle Fortnite: Most Wanted Belohnungen und ihre Preise

Alle Most Wanted Aufgaben für Wagemut und Kaltblütigen-Medaillons Die Most Wanted Aufträge sind in fünf Kategorien mit jeweils neun Aufgaben unterteilt, die alle zwei Tage in Fortnite verfügbar werden. Ihr könnt also nicht sofort alle Aufgaben lösen und sämtlichen Wagemut einsammeln, sondern immer nur etappenweise. Der Zeitplan sieht folgendermaßen aus: Ab 14. Februar 2023 = "Infos & Aufklärung"-Aufgaben

Ab 16. Februar 2023 = "Lautes Vorgehen"-Aufgaben

Ab 18. Februar 2023 = "Leises Vorgehen"-Aufgaben

Ab 20. Februar 2023 = "Tresoreinbruch"-Aufgaben

Ab 22. Februar 2023 = "Reibungsloser Raubzug"-Aufgaben Dank Leaks kennen wir bereits die Liste an Aufgaben, allerdings befinden sich darunter auch stets ein paar Challenges, die als Ersatz gedacht sind und nur dann zum Einsatz kommen, wenn eine Aufgabe Probleme bereitet. Infos & Aufklärung Aufgaben Schließe "Infos & Aufklärung"-Aufträge ab (7x)

Belohnung: 1x Kaltblütigen-Medaillon

Belohnung: 1.500 Wagemut

Belohnung: 1.000 Wagemut

Belohnung: 1.500 Wagemut

Belohnung: 1.2 00 Wagemut

Belohnung: 1.000 Wagemut

Belohnung: 1.500 Wagemut

Belohnung: 1.000 Wagemut

Belohnung: 1.000 Wagemut

Belohnung: 750 Wagemut Lautes Vorgehen Aufgaben Erbeute das "Infos & Aufklärung"-Kaltblütigen-Medaillon, um weitere Aufträge freizuschalten (1x)

Belohnung: Lautes Vorgehen-Aufträge Schließe "Lautes Vorgehen"-Aufträge ab (7x)

Belohnung: 1x Kaltblütigen-Medaillon Zerstöre Gebäude oder Objekte mit Explosionen (25x)

Belohnung: 1.000 Wagemut Erreiche in verschiedenen Matches das höchste Fahndungslevel (3x)

Belohnung: 1.500 Wagemut Beanspruche einen benannten Ort, an dem es einen Kaltblütigen-Tresor gibt (1x)

Belohnung: 1.250 Wagemut Füge Gegnern im Umkreis von 10 Metern mit einer Schrotflinten oder Maschinenpistole Schaden zu (500 Punkte)

Belohnung: 1.000 Wagemut Rekrutiere einen Charakter (3x)

Belohnung: 1.250 Wagemut Füge Spielern im Verlauf eines Matches mit einer Pistole Schaden zu (300 Punkte)

Belohnung: 1.250 Wagemut Eliminiere Mitglieder der Kaltblütigen (5x)

Belohnung: 1.500 Wagemut Wirf einen Benzinkanister und sprenge ihn (2x)

Belohnung: 750 Wagemut Erhöhe dein Fahndungslevel durch Verwendung eines Einweg-Telefons (1x)

Belohnung: 1.000 Wagemut Leises Vorgehen Aufgaben Erbeute das "Lautes Vorgehen"-Kaltblütigen-Medaillon, um weitere Aufträge freizuschalten (1x)

Belohnung: Lautes Vorgehen-Aufträge Schließe "Leises Vorgehen"-Aufträge ab (7x)

Belohnung: 1x Kaltblütigen-Medaillon Setzte ein Emote innerhalb eines 10 Meter Umkreis zum einem Kaltblütigen ein (1x)

Belohnung: 750 Wagemut Füge Gegnern Schaden mit Scharfschützengewehren zu (500 Punkte)

Belohnung: 1.000 Wagemut Durchsuche Truhen, bevor du Schaden erleidest (10x)

Belohnung: 1.500 Wagemut Eliminiere Gegnern mit einer Schallgedämpften Pistole oder Schattentat (2x)

Belohnung: 1.250 Wagemut Füge Gegnern Schaden zu, während du dich in einem Busch oder Blätterhaufen versteckts (200 Punkte)

Belohnung: 1.250 Wagemut Markiere einen Gegner mit der Leuchtpistole (5x)

Belohnung: 1.000 Wagemut Verstecke dich in einem Müllcontainer, Heuhaufen oder Toilettenhäuschen (2x)

Belohnung: 1.000 Wagemut Sammle Goldbarren von eliminierten Spielern auf (150 Stück)

Belohnung: 1.250 Wagemut Überlebe Sturmphasen mit voller Kondition (5x)

Belohnung: 1.500 Wagemut Lege Distanz beim Schwimmen zurück (200 Meter)

Belohnung: 1.000 Wagemut Füge Gegnern Schaden zu, während du geduckt bist (300 Punkte)

Belohnung: 1.000 Wagemut Tresoreinbruch Aufgaben Schließe "Tresoreinbruch"-Aufträge ab (7x)

Belohnung: 1x Kaltblütigen-Medaillon Gib Goldbarren aus (5.000 Stück)

Belohnung: 1.000 Wagemut Öffne einen Kaltblütigen-Tresor mit einer Tresor-Schlüsselkarte (1x)

Belohnung: 2.000 Wagemut Setzte ein Emote in einem Kaltblütigen-Tresor ein (1x)

Belohnung: 750 Wagemut Füge Gegnern Schaden von oben zu (500 Punkte)

Belohnung: 1.000 Wagemut Nutze Verbände und Medkits (3x)

Belohnung: 1.000 Wagemut Sammle Exotische Raubzug-Waffen ein (7x)

Belohnung: 1.000 Wagemut Hilf dabei, einen Kaltblütigen Boss zu besiegen (3x)

Belohnung: 1.500 Wagemut Durchsuche Kaltblütigen-Truhen (5x)

Belohnung: 1.500 Wagemut Durchsuche Nachschublieferungen (2x)

Belohnung: 1.000 Wagemut Sammle im Verlauf eines Matches Goldbarren (500 Stück)

Belohnung: 750 Wagemut Eliminiere Gegner mit Exotischen Waffen (5x)

Belohnung: 1.000 Wagemut Reibungsloser Raubzug Aufgaben Schließe "Reibungsloser Raubzug"-Aufträge ab (7x)

Belohnung: 1x Kaltblütigen-Medaillon Nutze in einem Tresor den Riss-Dienst (1x)

Belohnung: 1.000 Wagemut Lege Distanz in einem Fahrzeug zurück (500 Meter)

Belohnung: 1.000 Wagemut Nutze eine Seilrutsche oder Hoch-Hinaus-Hilfe (5x)

Belohnung: 1.000 Wagemut Klettere Objekte hoch, während du unter dem Effekt von Slapsaft stehst (10x)

Belohnung: 750 Wagemut Füge Gegnern zu, während du ein Dirt Bike fährst (200 Punkte)

Belohnung: 1.000 Wagemut Lege Distanz beim Sprinten mit höchstem Fahndungslevel zurück (1.000 Meter)

Belohnung: 1.250 Wagemut Füge Gegnern zu, während du rutscht (200 Punkte)

Belohnung: 1.000 Wagemut Verbringe Zeit mit einem Dirt Bike in der Luft (30 Sekunden)

Belohnung: 1.000 Wagemut Erreiche eine Geschwindigkeit von 70 in einem Fahrzeug (1x)

Belohnung: 1.000 Wagemut Nutze verschiedene Fahrzeuge in einem einzelnen Match (3 Stück)

Belohnung: 1.250 Wagemut Überlebe Sturmphase, während du eine Exotische Waffen ausgerüstet hast (5x)

Belohnung: 2.000 Wagemut