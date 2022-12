Gewinnt heute am 23.12. eine Collector’s Edtion von Gotham Knights

Weihnachten steht kurz vor der Tür und das merkt man auch unserem Adventskalender an: In dem könnt ihr heute nämlich Gotham Knights gewinnen – nicht irgendeine Version, sondern die Collector’s Edition mit dem Diorama der vier spielbaren Helden Batgirl, Robin, Nightwing und Red Hood. Zusätzlich befindet sich ein 16-seitiges Mediabook, eine Karte von Gotham City, ein Augmented-Reality-Pin, eine Lackierung für das Batcycle sowie im Rahmen des Visionärspakets weitere kosmetische Inhalte und verbesserte Ausrüstung.

Was ihr für eine Chance auf den Gewinn zu müsst? Tragt euch in die folgende Gewinnspielmaske ein. Das könnt ihr noch bis zum 26. Dezember tun – nicht nur für dieses Gewinnspiel, sondern auch alle anderen im Rahmen des diesjährigen Adventskalenders auf eurogamer.de.

Gotham Knights ist die Fortführung der Arkham-Serie, nur dass es diesmal nicht Batman ist, der Superschurken den Garaus macht, sondern ein Quartett seiner früheren Mitstreiter und Lehrlinge. Auch RedHood, Robin, Batgirl und Robin bekommen es dabei mit einer bunten Schar Bösewichter zu tun, die sie in einfallsreichen Bosskämpfen bezwingen. Wen man spielt, kann man dabei frei wählen, auf jeden Fall müssen die Vier im Verlauf der Geschichte aber lernen zusammenzuarbeiten.

Und so ist es umso interessanter, dass man seit einigen Tagen nicht nur die Kampagne zu zweit bestreiten kann, sondern auch in zwei neuen kooperativen Spielvarianten für Recht und Ordnung sorgen darf, die allen Besitzern des Spiels kostenlos zur Verfügung stehen. Entweder stellt man sich dabei in Heroischer Angriff zu viert in 30 Stockwerken immer stärker werdenden Herausforderungen oder kämpft in Showdown als Duo gegen besonders mächtige Versionen der aus dem Hauptspiel bekannten Bosse.

Der Einsendeschluss ist der 26.12.2022, um 23:59 Uhr.

