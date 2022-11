God of War Ragnarök: Demake-Trailer zeigt, wie es auf der PlayStation 1 aussehen würde.

God of War Ragnarök überzeugt nicht nur spielerisch, sondern natürlich auch technisch und lässt auf PlayStation 4 und vor allem auf der PlayStation 5 die Grafik-Muskeln spielen.

Aber wie würde dieses Spiel aussehen, wenn es in den 90ern veröffentlicht worden wäre?

Vorhang auf für den Demake-Trailer

Mit dieser Frage beschäftigt sich Creator Jackarte in seinem neuen Demake-Trailer zu God of War Ragnarök.

Auf jeden Fall sieht alles etwas pixeliger aus, wenngleich ihr in dem Video auf jeden Fall Wiedererkennungswerte habt. Alles in allem versprüht es einen gewissen Charme.

Hier könnt ihr den Trailer sehen:

Was haltet ihr von dem PS1-Demake von God of War Ragnarök?

Seit der Veröffentlichung in der vergangenen Woche befindet sich God of War Ragnarök auf Erfolgskurs. In Großbritannien hat man in der ersten Woche mehr physische Exemplare verkauft als bei jedem anderen Teil der Reihe zuvor.