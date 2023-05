GTA 6: Das Entwicklerteam strebt nach "Perfektion".

Rockstar Games steht vor einer Mammutaufgabe, das enorm erfolgreiche Grand Theft Auto 5 zu toppen.

Dementsprechend strebt das Entwicklerteam von Grand Theft Auto 6 nach nicht weniger als nach "Perfektion".

Große Erwartungen

Das sagt jedenfalls Take-Two-Chef Strauss Zelnick in einem Interview mit The Aarthi and Sriram Show (via Tweaktown).

Natürlich, als Chef des Unternehmens muss er so etwas sagen, allerdings steckt dahinter wahrscheinlich auch ein Fünkchen Wahrheit.

Neben Take-Two selbst haben auch die Fans rund um die Welt große Erwartungen an GTA 6. Die Frage, die sich stellt: Kann das Spiel diese riesigen Erwartungen am Ende überhaupt erfüllen?

Ein Release-Datum oder einen Release-Zeitrum für GTA 6 kennen wir bisher noch nicht. Vergangenes Jahr gab es einen Mega-Leak, durch den eine Menge unfertiges Material ins Internet gelangte. Take-Two hat seitdem aber betont, dass sich das nicht negativ auf die Entwicklung ausgewirkt habe.

Was sind eure Erwartungen an Grand Theft Auto 6?

