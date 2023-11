Take-Two CEO Strauss Zelnick hat auf dem Paley International Council Summit am 7. November über das Potenzial von KI in der Spieleentwicklung gesprochen und dass die Technologie besonders für Dialoge von NPCs viel Potenzial bietet. Was das mit GTA 6 zu tun haben könnte, erfahrt ihr jetzt.

Grand Theft Auto 6 bereits mit KI-Dialogen?

Wie Inverse berichtet, empfinde Zelnick die Interaktionen zwischen Spielern und NPCs "im Allgemeinen nicht sehr interessant". Dabei sind sie geskriptet und von echten Menschen geschrieben.

Der Einsatz von KI, um Dialoge und ganze Tabellen voller Gesprächsmöglichkeiten zu generieren, könnte die Abwechslung steigern. Die Interaktionen könnten dann "wirklich interessant und unterhaltsam" werden, so Zelnick.

Doch alles kommt mit einem Preis. So könne KI zur Dialoggenerierung laut Zelnick "vielleicht besser, aber mit ziemlicher Sicherheit nicht schneller und billiger sein".

Mehr zu Grand Theft Auto 6:

Offiziell: Veröffentlichung des ersten Trailers zu GTA 6 steht kurz bevor

Erscheint GTA 6 schon 2024? Take-Two rechnet mit beträchtlich mehr Umsatz

GTA 6: Das Entwicklerteam strebt nach "Perfektion"

Ob in Grand Theft Auto 6 bereits mit KI-generierten Texten gearbeitet wird, verriet Zelnick nicht, dafür versprach er während der Gewinnmitteilung von Take-Two, dass GTA 6 von jeglichen Verzögerungen "vollständig geschützt" sei, falls die Videospielschauspieler der SAG-AFTRA streiken sollten.

Das Unternehmen verhandelte während der jüngsten Streiks in die Verhandlungen mit der SAG-AFTRA, die zu einer vorläufigen Vereinbarung mit der Alliance of Motion Picture and Television Producers, dem Branchenverband der Produktionsunternehmen kam. Besonders soll die Übereinkunft die Mitglieder mit Entschädigungen "vor der Bedrohung durch AI schützen".