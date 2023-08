Kommt GTA 6 2024? Take-Two rechnet mit beträchtlich mehr Umsatz.

Take-Two, Publisher des kommenden Grand Theft Auto 6, hat seine Investoren erneut darüber informiert, dass im nächsten Jahr mit etwas Großem zu rechnen ist.

Nicht zum ersten Mal deutet Take-Two damit effektiv den Launch von GTA 6 im kommenden Geschäftsjahr an, das von April 2024 bis März 2025 läuft.

Noch ist nichts offiziell

Es ist ein weiteres deutliches Zeichen dafür, dass Rockstars geheimes Projekt tatsächlich nicht mehr allzu fern ist.

Gegenüber Investoren sprach die Finanzchefin von Take-Two, Lainie Goldstein, von einem "bedeutenden Wendepunkt" und "rekordverdächtigen Betriebsleistungen", die in Aussicht stünden. Letztlich also ein Hinweis auf einen beträchtlichen finanziellen Erfolg, mit dem man rechnet.

Weitere Meldungen zu GTA 6:

Goldstein sagte: "Wir sind zuversichtlich, dass die Maßnahmen, die unsere Teams in diesem Jahr ergreifen, uns auf eine starke Wachstumskurve vorbereiten. Durch unsere gemeinsamen Anstrengungen glauben wir weiterhin daran, dass wir unser Unternehmen in eine bedeutende Phase des Wandels im Geschäftsjahr 2025 positionieren, die in neuen Rekordhöhen bei den Betriebsleistungen im nächsten Jahr und darüber hinaus gipfeln wird."

Take-Two hat Einnahmen von 8 Milliarden US-Dollar für das kommende Geschäftsjahr prognostiziert, was einen signifikanten Anstieg gegenüber den aktuellen Zahlen (Take-Two schätzt 5,45 bis 5,55 Milliarden Dollar für das laufende Jahr) darstellt.

