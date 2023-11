Take Two und Rockstar Games kündigen GTA 6 womöglich noch in dieser Woche offiziell an.

Das berichtet jedenfalls Bloomberg und beruft sich dabei auf mit den Plänen vertraute Quellen.

Trailer folgt später

Zur Ankündigung soll demnach aber noch kein Trailer veröffentlicht werden. Dieser sei vielmehr für Dezember zum 25-jährigen Jubiläum von Rockstar geplant.

Rockstar hatte im Februar 2022 bestätigt, dass man am nächsten Grand Theft Auto arbeitet, nannte aber noch keinerlei Details dazu.

In der Zwischenzeit gab es einen großen Leak zum Spiel, im Zuge dessen gelangte frühes Material aus dem Spiel an die Öffentlichkeit.

GTA 6 dürfte eine der wichtigsten Veröffentlichungen in diesem Jahrzehnt werden, wenn man bedenkt, dass sich der Vorgänger mehr als 185 Millionen Mal verkauft hat und nach Minecraft das zweiterfolgreichste Spiel aller Zeiten ist.

Am heutigen Mittwoch veröffentlicht Take-Two seine offiziellen Geschäftszahlen. Die Ankündigung könnte möglicherweise im Zuge dessen erfolgen. Zuletzt rechnete der Publisher für 2024 mit einem beträchtlichen Umsatzanstieg.

