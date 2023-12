GTA 6 – Warum spricht eigentlich niemand darüber, dass man das neue GTA vielleicht im Koop spielen kann?

Begehe ich etwa eine Todsünde, wenn ich davon rede? Oder warum macht das sonst niemand? Haben die Welt und ich etwa verschiedene Trailer gesehen? Zu Grand Theft Auto 6 meine ich. Diese knapp anderthalb Minuten, in denen man zwar vor allem die neue Protagonistin Lucia kennenlernt, aber genauso ihren noch namenlosen Partner.

Womit das neue Grand Theft Auto in Richtung bei Bonnie und Clyde winken dürfte – ob nun das reale Gangsterpärchen oder die Antihelden des gleichnamigen Films, sei mal dahingestellt. Schaut euch Letzteren aber übrigens mal an und ihr wisst, warum viele Actionfilme so funktionieren, wie sie es heute noch tun.

Auf jeden Fall ist Lucias Partner ja nicht nur Staffage, sondern heißt im Vorfeld erfolgten Leaks zufolge Jason und wird denselben Leaks zufolge ein zweiter spielbarer Charakter sein. Na, bitte!

GTA VI-CE City: Bilder aus dem Trailer of Attribution

„Aber Schmädig! Mehrere Protagonisten gab’s im Vorgänger schon, Kooperation aber erst im davon losgelösten GTA Online. Das heißt deshalb gar nichts.“

Klar. Weiß ich natürlich. Auch wenn Rockstars Gangster-Opern wahrlich nicht mein Spezialgebiet sind. Nur vermittelt mir der frisch angelaufene Trailer ein ganz anderes Bild als es die Videos damals und auch das bereits zehn (ZEHN!) Jahre alte Spiel taten. Warum sonst regt sich bei Alex zum Beispiel so was wie Sympathie für das Verbrecher-Pärchen? Grundsätzliche Zuneigung könnte das Gemeinsamspielen immerhin stark erleichtern.

Gut, das alleine heißt nicht viel. Doch was ist mit dem Song, der über den Retrofiltern läuft? „Love is a long, long road“, singt Tom Petty da in Love Is a Long Road – seiner Ballade um eine nicht ganz einfache Liebe, die vielleicht aus der Not entstand, die aber über die Zeit auch zusammenwachsen könnte. Reicht euch immer noch nicht? Mir ebenso wenig. Also weiter: Man sieht das Pärchen gemeinsam mindestens einen Laden ausrauben. Nicht der Eine hier, die Andere da, sondern immer zusammen. Seite an Seite.

Und dann das vielleicht stärkste Argument, das mir zumindest ziemlich deutlich suggeriert: ‚Such dir schon mal jemanden, der Bock drauf hat.‘ Rockstar selbst sagt in Form von Lucia nämlich: „The only way we’re gonna get through this is by sticking together. Being a team.” Zu Deutsch: “Wir schaffen das nur, wenn wir zusammenhalten. Als Team.“ Sinngemäß jedenfalls. Auf jeden Fall aber mit der klaren Betonung des Team-Gedankens.

Und Team schreibt man als Videospieler so: Koop!

Na, ich bin gespannt. Mag sein, dass ich nur zu tief in den Satz meiner zweiten Tasse Kaffee gestarrt habe. Mag außerdem sein, dass ich als nicht gerade großer Fan der Serie lieber im Stillen träumen sollte. Mit Sicherheit ist es aber so, dass ein gemeinsam spielbarer Großstadt-Krimi mein Interesse an GTA 6 mindestens auf das Doppelte einer regulären Neuauflage dieses Sandkasten erhöhen würde.