Hogwarts Legacy: Alle berüchtigten Gegner und wo ihr sie findet

Um Hogwarts Legacy vollständig abzuschließen, müsst ihr gegen alle 18 berüchtigte Gegner kämpfen. Diese findet ihr während der Geschichte und auch nach dem Ende der Story überall auf der Karte verteilt an festen Orten.

Dabei handelt es sich um starke Gegner, wie etwa Trolle, die sich euch an diesen Orten in den Weg stellen. Aber was bringt es euch, sie zu besiegen? Erledigt ihr die berüchtigten Gegner, könnt ihr euch alle Gegner-Sammelobjekte holen und auch die Errungenschaft und Trophäe aus der Dunkle-Künste-Erweiterung euer Eigen nennen.

Zusätzlich könnt ihr Ressourcen, wie Trollpopel sammeln und eure Kampfkünste auf die Probe stellen, auch wenn ihr die Geschichte bereits beendet habt. Es ist also nicht schlimm, wenn ihr einen berüchtigten Gegner nicht bei der ersten Gelegenheit ausschaltet.

Die Fundorte aller berüchtigten Gegner

In jedem Gebiet wird euch rechts oben auf der Karte angezeigt, wie viele berüchtigte Gegner es dort gibt und wie viele ihr von diesen noch nicht bekämpft habt. Besiegte berüchtigte Gegner tauchen in eurer Sammlung auf.

Haltet die Augen auf und behaltet eure Gegner im Blick.

Wir beginnen im Norden der Karte von Hogwarts Legacy und arbeiten uns immer weiter nach unten. Einige Gebiete schaltet ihr erst im Lauf der Geschichte frei.

Insgesamt gibt es 18 berüchtigte Gegner, die ihr jederzeit in der offenen Spielwelt finden oder denen ihr während einer bestimmten Quest begegnen könnt.

Berüchtigte Gegner im Tal von Hogsmeade

Zügelloser Sumpfkrattler

Diesen berüchtigten Fein findet ihr in der offenen Spielwelt, südlich vom Sumpf an der Nordfurt. Um es euch im Kampf etwas leichter zu machen, könnt ihr zuerst die anderen Krattler im Gebiet besiegen.

Das dreieckige Symbol mit dem Totenkopf weist euch den Weg zum Sumpfkrattler und auch den meisten anderen berüchtigten Gegnern auf der Karte.

Tempeste Thorne

Diesen rot gekleideten Zauberer findet ihr im Schloss Falbarton im Osten der Region. Ihr findet ihn während der Mission "Ganz weit Oben". Ihr könnt aber auch später mit dem Besen in den Schlosshof fliegen und euch Tempeste stellen.

Im Schlosshof warten neben Tempeste Thorne auch ein Haufen Zauberer auf euch.

Bardolph Beaumont

Diesem Untoten begegnet ihr während der Quest "Hüter des Bruders", die ihr in Upper Hogsfield annehmen könnt.

Die Quest, in der ihr dem toten Bardolph Beaumont begegnet, startet in Upper Hogsfield.

Berüchtigte Gegner im Verbotenen Wald

Der Flüchtige

Mit der Quest "Flüchtige Begegnung" lauft ihr der riesigen Spinne über den Weg.

In Aranshire, östlich von Hogwarts, könnt ihr die Quest für den Flüchtigen annehmen. Die Spinne selbst befindet sich im Verbotenen Wald.

Berüchtigte Gegner in der Region nördlich von Hogwarts

Pergit

Die Geschichte von Rowland Oakes startet ihr im Verwandlungshof von Hogwarts.

Berüchtigte Gegner in der Region südlich von Hogwarts

Die unersättliche Spinne

Pergit findet ihr im Laufe der Quest "Die Geschichte von Rowland Oakes" in den unterirdischen Ruinen von Korrow.

Und nochmal trefft ihr während einer Nebenquest auf eine bedrohliche Spinne. Sie krabbelt euch während der Mission "Verworrenes Netz" über den Weg.

In den Drei Besen in Hogsmeade könnt ihr die Mission aufnehmen.

Berüchtigte Gegner im Tal von Hogwarts

Der weiße Wolf

Den Weißen Wolf findet ihr in der offenen Spielwelt in einer Höhle. Diese befindet sich in der Nähe von Keenbridge. Lauft entlang des Flusses in Richtung Westen bis dieser sich zweigt. Hier folgt ihr den nördlichen Zweig, der euch in Richtung des Gebirges führt. Die Höhle ist im Gebüsch versteckt.

Hier findet ihr die Höhle, in der sich die beiden Wölfe aufhalten.

Der Grimm

Den Grimm findet ihr in derselben Höhle wie den Weißen Wolf. Ihr bekämpft also beide berüchtigten Gegner auf einmal.

In der dunklen Höhle müsst ihr gegen beide Wölfe sowie weitere Inferi kämpfen.

Morasttroll

Diesen Troll findet ihr in der offenen Spielwelt, nördlich vom Sumpf am Südmeer. Nachdem ihr den Fluss direkt neben der Flohflamme überquert habt, müsst ihr nur noch ein kleines Stück nach Norden gehen und schon könnt ihr euch in das Gefecht mit dem gefürchteten Gegner stürzen.

Direkt am Fluss hat es sich der Morasttroll gemütlich gemacht.

Beschützertroll

Alexas Troll trefft ihr während der Nebenmission "Trollbekämpfung" in Bruckburrow.

In Brockburrow werdet ihr zur Trollbekämpfung losgeschickt.

Berüchtigte Gegner in der Feldcroft-Region

Belgruff der Schläger

In der offenen Spielwelt, östlich von Feldcroft liegt das Schloss Rookwood. Hier trefft ihr auf den Koboldschläger Belgruff. Allein trefft ihr ihn nicht dort an sondern umringt von vielen anderen Kämpfern.

Im Schloss Rookwood findet ihr Belgruff. In das Schloss könnt ihr einfach per Besen fliegen und müsst euch nicht mühsam zu Fuß erklimmen.

Catrin Haggarty

Durch Nattys Beziehungsmissionen erhaltet ihr Zugriff auf die Quest "Das verlorene Kind". Hier trefft ihr auch auf Catrin Haggarty.

Die Quest, die euch zu Catrin Haggarty führt, startet in Lower Hogsfield.

Berüchtigte Gegner in der Küstenhöhle

Oggbert der Seltsame

Kobold Oggbert findet ihr in der offenen Spielwelt. Er steht in der Küstenhöhle Wache und ist nicht zu verfehlen, wenn ihr den einzigen Weg zu den südöstlichen Regionen der Karte nutzt - die Küstenhöhle.

Oggbert taucht im Tunnel auf, die den westlichen und östlichen Teil der Karte verbindet.

Berüchtigte Gegner an der Poidsear-Küste

Iona Morgan

In der Ruine von Schloss Poidsear, die sich direkt hinter dem westlichen Ausgang der Küstenhöhle befindet, lauft ihr dieser berüchtigten Gegnerin über den Weg.

Iona Morgan befindet sich an diesem Punkt. Wenn ihr sie nicht bereits besiegt habt, taucht an dieser Stelle auch das Totenkopf-Symbol auf.

Berüchtigte Gegner beim Marunweem-See

Grodbik

In den Minen während der Quest "Lodgoks Loyalität" findet ihr Grodbik. Um ihn zu erreichen, müsst ihr in den nördlichsten Teil der Mine gehen und den Lift nutzen.

In dieser Küstenmine findet ihr Grodbik auch noch nachdem ihr alle Hauptmissionen abgeschossen habt.

Berüchtigte Gegner beim Kap am Herrenhaus

Dunstan Trinity

Diesen berüchtigten Gegner findet ihr im Hof der Ruinen, die als Heriettas Versteck bekannt sind. Ihr erreicht diesen Feind also ohne Quest in der offenen Spielwelt.

Ganz weit außen auf der Karte findet ihr Henriettas Versteck und in diesem auch Dunstan Trinity, falls ihr diesen nicht bereits während einer Quest ausgeschaltet habt.

Alisa Travers

Frau Travers findet ihr im Herrenhaus in Bainburgh, das ihr durch die Quest "Der Schatz des verfluchten Grabes" erreicht. Sie beschützt den Herren des Hauses, einen weiteren berüchtigten Feind.

Alisa Travers wartet im Herrenhaus, ebenso wie die Quest, die ihr dort annehmen könnt.

Herr des Hauses

Der Herr des Hauses wartet im Keller des Herrenhauses in Bainburgh auf euch. Ihr könnt den Keller über die Ruinen betreten oder durch das Entfachen der Flamme in der südlichen Feuerschale.

Den Herrn des Hauses trefft ihr ebenfalls im Laufe dieser Quest.

