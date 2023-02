Hogwarts Legacy: Schnell leveln und EP farmen mit Kampfarenen und Handbuchseiten

Die Erfahrungspunkte in Hogwarts Legacy sind das, was ihr zum Leveln benötigt.

Am Anfang bringen euch allein die Hauptquests in Hogwarts Legacy auf die nötigen Level, um alle verfügbaren Inhalte zu spielen. Später im Spiel kommt die Zeit, in der ihr hier und dort ein wenig leveln müsst, um bestimmte Quests mit Levelvoraussetzung starten zu können.

Um genug Erfahrungspunkte für das nächste Level zu sammeln, könnt ihr eine Vielzahl von Missionen und Aufgaben erledigen. Welche Möglichkeiten ihr in Hogwarts Legacy habt, um schnell zu leveln und die wichtigen EP zu sammeln, seht ihr in diesem Guide.

So levelt ihr schnell in Hogwarts Legacy und sammelt EP

Damit ihr nicht stundenlang im Wald gegen zufällige Gegner kämpft, um an eure fehlenden EP zu kommen, zeigen wir euch hier die schnellsten Wege zu leveln. Hier sind die zwei Aufgaben, mit denen ihr am schnellsten EP sammeln könnt:

Kampfarenen

Handbuchseiten

Abgesehen davon könnt ihr auch Tierwesen einfangen oder die Prüfungen Merlins lösen. Diese Aktionen bringen euch aber nur wenige EP. Nebenquests bringen zwar bis zu 180 EP und die Hauptquests ein paar mehr, benötigen aber oft viel Zeit und sind daher nicht ganz so effektiv.

Schnell leveln in den Kampfarenen

Die Kampfarenen eignen sich am besten, um schnell einen Haufen EP zu sammeln und ein bestimmtes Level in Hogwarts Legacy zu erreichen. In diesen Arenen tötet ihr mehrere Wellen an Gegnern und erhaltet für jeden Feind, jede Gegnerwelle und das Abschließen eines vollen Durchganges Erfahrung.

Mit diesen Statuen müsst ihr interagieren, um in die Kampfarena von Hogwarts Legacy einzutreten.

Das Beste an den Arenen ist, dass ihr sie beliebig oft wiederholen könnt. So steht eurem Levelaufstieg nichts mehr im Weg.

Um eine der zwei regulären Arenen freizuschalten, müsst ihr sie auf der Karte finden, dorthin reisen und 20 Vasen zerstören, die ihr mit Revelio in der Nähe einer steinernen Statue aufdecken könnt.

Danach gewährt euch die Statue Eintritt und ihr könnt ordentlich Erfahrungspunkte sammeln. Hier findet ihr die beiden Arenen und die Dunkle-Künste-Arena:

Kampfarena - Feldcroft (Süden)

Kampfarena - Sumpf an der Nordfurt (Osten)

Kampfarena der dunklen Künste - Verbotener Wald

Wir haben euch die Standorte der Arenen auf der Karte eingezeichnet:

In der Feldcroft-Region könnt ihr zum Sammeln von EP in die Kampfarena steigen.

Im Osten von Sumpf an der Nordfurt befindet sich eine weitere Kampfarena, in der ihr leveln könnt.

Für Besitzer des Dunkle-Künste-DLCs gibt es eine Kampfarena, in der ihr Feinde mit unverzeihlichen Flüchen besiegt.

EP sammeln mit Handbuchseiten

Schnelle Erfahrungspunkte könnt ihr überall auf der Welt durch das Sammeln von Handbuchseiten erhalten. Jede Handbuchseite bringt 80 EP. Dafür müsst ihr den Revelio-Zauber an besonderen Orten benutzen und die unsichtbaren Handbuchseiten zu enthüllen.

Die Seiten rollen sich dann auf und werden blau hervorgehoben. Jetzt müsst ihr sie nur noch einsammeln. Manchmal seht ihr auch schon einen leichten Schimmer in der Nähe von Skulpturen, Gemälden und Geschäften, die auf eine Handbuchseite hindeuten.

Handbuchseiten findet ihr beinahe überall und bescheren euch EP, ohne dass ihr dafür einen großen Aufwand betreiben müsst.

Auch die sichtbaren Handbuchseiten, die ihr mit dem Accio-Zauber aus der Luft fangt, bringen euch Erfahrungspunkte. Leider lässt sich nicht genau vorhersagen, wo genau sich diese Seiten befinden.

Auf der Karte wird in jeder Region angegeben, wie viele Handbuchseiten ihr insgesamt finden könnt und wie viele ihr bereits eingesammelt habt. Sucht euch zum Leveln also ein Gebiet, indem noch viele Handbuchseiten übrig sind.

Das maximale Level in Hogwarts Legacy

Nach der Hauptgeschichte seid ihr etwa Level 25. Tatsächlich ist aber Hogwarts Legacys maximales Level 40. Dieses erreicht ihr, wenn ihr nach dem Durchspielen der Geschichte die Welt weiter erkundet, Tierwesen und Objekte sammelt und eure restlichen Aufgaben löst.