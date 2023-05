Honkai Star Rail: Die besten Teams am Anfang und im späteren Spielverlauf

Das neueste Rollenspiel von HoYoverse, Honkai: Star Rail, bietet nicht nur eine spannende Sci-Fi-Welt und spaßige Rundenkämpfe, sondern auch sehr viele Charaktere, die über sieben verschiedene Elemente gestreut sind. Da kommt häufig die Frage danach auf, wie man sein Team am besten zusammenstellt. Was passiert, wenn ich den kostenlosen Eis-Charakter Herta bekomme, aber den Schild von 7. März nicht verlieren will? Und was mache ich, wenn Heilerin Natasha endlich ins Team kommt, aber der Hauptcharakter eben auch das Element "Physisch" hat?

Keine Sorge, mit diesen und anderen Fragen beschäftige ich mich seit dem Release des Spiels und habe für euch die besten Team-Konstellationen zusammengestellt, die mir bisher untergekommen sind. So halten eure Lieblingscharaktere bis zum Schluss durch, ohne dass ihr groß durchwechseln müsst. Und das Beste daran: Wir fangen mit den Team-Konstellationen an, die man kostenlos (ohne Glück bei den Wraps haben zu müssen) zusammenstellen kann.

So baut ihr das perfekte Team

Pela baut ihre perfekte Party am Handy. Spielt ihr lieber am Handy, Tablet oder PC?

Um ein gutes Team zu bauen, solltet ihr nicht nur auf die offensichtliche Element-Verteilung achten, sondern vor allem auf die Balance zwischen Schaden, Verteidigung und Unterstützung. Ihr müsst dafür nicht zwingend in den sieben Klassen denken, die Honkai selbst in Pfade unterteilt. Denkt stattdessen in RPG-Klassen: DPS (Schaden und Angriffsgeschwindigkeit), Verteidigung (in Honkai durch Schilde erkennbar), Unterstützung und Heilung. Beim DPS ist es wichtig, ob ihr eine Hauptfigur habt, die mehrere Gegner gleichzeitig anvisiert oder sich, wie Dan Heng, auf einen Gegner fokussiert. Ihr könnt beide DPS-Figuren ins Team bauen, dafür sollten die anderen zwei Figuren gute Heiler und Unterstützer sein. Unter Letzteres fallen Charaktere, die entweder euer Team temporär verstärken oder Gegnern ihre Verstärkung entziehen. Wenn man sie richtig einsetzt, kann das die Kämpfe deutlich verkürzen und den Schaden eurer gesamten Gruppe erheblich erhöhen.

Die billigsten Partys, die bis zum Ende halten

Hauptfigur + Serval + 7. März + Natasha

Die wohl einfachste Konstellation, um im Gleichgewicht zu bleiben: Unterschätzt euren Hauptcharakter nicht, denn er oder sie hat eine starke Schadensverteilung, die bis zum Schluss ordentlich austeilt, egal ob auf einzelne oder mehrere Gegner. Mit 7. März könnt ihr den Schaden reduzieren, Folgeangriffe streuen und euren Eis-Schaden ordentlich aufstocken. Natasha sorgt für Heilung, die gerade später immer wichtiger wird, und Serval bringt ein wenig Abwechslung in die Elementen-Streuung. Sollten euch das zu wenige Elemente sein, könnt ihr die Hauptfigur durch Dan Heng austauschen. Braucht ihr jemanden, um die Zeit bis zu Natasha zu überbrücken, so kann Asta für die nötige Unterstützung durch ihre Buffs sorgen. Serval tauscht ihr gegen Dan Heng, um gezielt Schaden auszuteilen. Mit dem Schild von 7. März müsst ihr euch bis zu Natasha keine Sorgen machen.

Free to Play, aber ihr müsst es bis ins Late Game schaffen, denn Qingque bekommt ihr erst ab Trailblaze-Rang 21. Auch hier handelt es sich um ein ganz einfaches Team, was sich irgendwie der Geschichte anpasst. Außerdem haben nun Gegner auch die Schwäche Quantum, über die Qingque neben Fünf-Sterne-Figur Seele aktuell als einzige verfügt. Ihre Fähigkeit besteht darin, ein Mahjong-Set von vier Steinen zu vervollständigen, um starke Angriffe auszuführen. Dabei könnt ihr helfen, doch das kostet Fähigkeitspunkte im Kampf. Aber lasst euch nicht täuschen, sobald Qingque ihren Ultimate loslässt, garantiert sie euch in der folgenden Attacke einen starken Angriff. Wenn ihr Glück habt, könnt ihr so drei extrem starke Attacken hintereinander auf den Gegner loslassen (Normaler Angriff mit vier Steinen, Ultimate, Normaler Angriff mit vier Fisch-Steinen). 7. März bietet ihr einen guten Schutz, während die Hauptfigur und Dan Heng den Schaden so breit wie möglich fächern.

Herta + Hauptfigur + Asta + Dan Heng

Das ist eine wilde Kombination, die für die kostenlose Zusammenstellung gerade so funktioniert. Wer den Nervenkitzel mag und experimentierfreudig ist, der wird die Konstellation lieben. Für etwas mehr Sicherheit könnt ihr aber Dan Heng oder die Hauptfigur durch einen Heiler oder Supporter austauschen. Der Trick ist hier, so viel Schaden auszuteilen, dass die Gegner gar nicht erst zum Zug kommen. Dan Heng und die Hauptfigur machen gezielt Schaden, sodass die Folge Attacken von Herta ihnen den Rest geben, sobald die Gegner-HP unter 50 % fällt. Asta sorgt mit ihrer Fähigkeit für mehr Schaden und ihre Ultimate bringt eure Figuren schneller an die Reihe, sodass die Gegner keine Chance haben, zum Zug zu kommen.

Zudem ist es schlau, Herta oder die Hauptfigur im Team zu haben, denn sie bekommen Eidolons durch Missionen und nicht durch Warps. So kann man ihre Fähigkeiten kostenlos enorm verstärken. Ihr erhaltet beispielsweise Herta, sobald ihr die zweite Welt der Universum-Simulation erfolgreich meistert. Dadurch verursacht Hertas Standardangriff gleich mal 40 % zusätzlichen Eis-Schaden, sobald die Lebenspunkte eines Gegners unter die Hälfte fallen.

4-Sterne Builds mit möglichst kostenlosen Charakteren

Kommen wir zu den etwas aufwendigeren Teams, die man aber auch leicht zusammenstellen kann. Denn 4-Sterne Charaktere zieht man viel schneller und noch mit den kostenlosen Mitteln, die man durch Missionen, Schatzkisten und Co. im Spiel selbst erhält. Mindestens ein Fünf-Sterne-Charakter wird bei euch aber auch rumkommen, ohne dass ihr einen Euro in Honkai stecken müsst - aber dazu später mehr.

Herta + Tingyun + Dan Heng + Natasha

Nur eine Figur müsst ihr für diesen Build ziehen und das ist Tingyun, der Rest ist kostenlos. Ihr habt eine recht sichere Option mit Natasha als Heilerin und Dan Heng als starkem Damage-Dealer. Herta unterstützt das Team zudem mit mächtigen Attacken und Folgeangriffen. Tingyun hält den Angriff auch bei niedrigem Level hoch. Dieser Build eignet sich gut, um sein Team langsam auszubauen, wenn man auf einen bestimmten Charakter wartet. So levele ich dieses Zweitteam aktuell langsam aber sicher, während ich auf Himeko oder Bronya warte. Dan Heng wird dann einfach ersetzt und so lange macht er genug Schaden und kann gleichzeitig auf einem niedrigen Level bleiben. Ähnlich könnte man in dieser Konstellation auf Bailu warten, um sie dann durch Natasha zu ersetzen. Allerdings würde ich mir dann überlegen, ob Tingyun nicht einfach durch Asta oder einen anderen Unterstützer ersetzt werden sollte, damit man die Elemente weiter fächert.

Spoiler! Im Kampf gegen Cocolia wird der Feuerpfad für euren Hauptcharakter freigeschaltet. Die Hauptfigur wird damit noch einmal ordentlich aufgewertet. Sie besitzt nun selbst Schilder, die den Schaden von Gegnern massiv reduzieren können. Eure Feuer-Figur sollte so den Fokus der Gegner auf sich ziehen, während Sampo die Gegner konstant mit zusätzlichem Schaden versorgt. Asta sorgt für Geschwindigkeit und erhöht den Schadensoutput. Alternativ könnt ihr statt Asta auch auf Herta setzen, um Folgeangriffe zu starten, denn die Gegner dürften schnell unter 50 % der Lebenspunkte fallen. Mit einem Heiler im Team sorgt ihr dafür, dass die Feuer-Hauptfigur wie ein Tank funktioniert und den ganzen Schaden ohne Probleme auf sich ziehen kann. Alternativ könnt ihr aber einen weiteren DPS versuchen einzubauen, sodass ihr euren Schaden maximiert.

Ein starkes Team, das nur aus Vier-Sterne-Figuren besteht. Wir haben zwei DPS, einen Unterstützer und Pela, die die Verteidigung der Gegner niedrig hält und ihnen die Fähigkeiten zur Verstärkung nimmt. Ihr könnt Shushang oder Hook durch einen Heiler ersetzen, wenn euch das zu riskant wird. Aber generell sind Tingyun und Shushang der Fokus dieser Komposition, weil Tingyun den bereits sehr hohen Schaden von Shushang gegen einzelne Gegner deutlich verstärkt. Die restlichen Figuren können zwischen Debuff, AoE-DPS, Verteidigung und Heilung variieren, solange die Elemente gut verteilt sind. Weitere Unterstützungen, wie Asta, werden überflüssig.

Die perfekten Teams

Das hier ist eine Möglichkeit, die mit ausschließlich 5-Sterne-Figuren funktionieren würde, ordentlich Schaden austeilt und gleichzeitig euer Team stabil gegen gegnerische Angriffe aufstellt - eine konservative und gleichzeitig starke Wahl. Generell gilt, sobald ihr Bailu habt, wird Natasha (leider) überflüssig, denn Bailu kann einen gefallenen Charakter pro Kampf sofort wiederbeleben und unterstützt mit ihrer Ultimate zwei Treffer mit sofortiger Heilung an jedem Charakter. Seele, Bronya und Gepard sollten sich von selbst erklären: Seele erhält sofort einen zusätzlichen Zug, sobald sie einen Gegner tötet, während sie von Anfang an extrem hohen Schaden verursacht. Sie ist mit beinahe jedem Team kompatibel, solange ein Heiler da ist, der sie bei seltenen starken Treffern wieder auf die Beine bringt. Bronya ist hier eine starke Ergänzung, weil sie sowohl Schwächungen von eurem Team fernhält, als auch den Schaden weiter erhöht. Sie kann Seele also alles vom Leib halten, was ihr schaden könnte. Sollte das nicht reichen, weil Bronya sich nur auf eine Figur konzentriert, hilft die Ultimate von Gepard, um allen Charakteren im Team ein starkes Schild für ganze drei Runden zu verteilen.

Ein absolutes Traumteam inklusive Folgeattacken und Schilder, wann immer man sie braucht. Himeko und Herta sind eine Traumkombination, denn Himeko kann Flächenschaden austeilen und sorgt konstant für Folgeattacken von Herta. Die Kombination aus Eis und Feuer ist hier ebenfalls nicht zu vernachlässigen, denn sobald Gegner einfrieren, brauchen sie länger, um wieder an die Reihe zu kommen. Himeko fügt zudem mit jeder normalen Attacke bereits Feuerschaden für drei Runden zu. Gepard und Bailu sorgen zudem für den nötigen Schutz. Allerdings haben wir hier einen sehr hohen Aufwand, denn wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit gleich drei Fünf-Sterne Charaktere zu ziehen und sie ordentlich zu leveln? Das ist, genau wie das vorangegangene Team, wohl eher eine Option für alle, die gerne Geld in Honkai: Star Rail buttern möchten. Vielleicht wollt ihr damit aber noch ein wenig warten, denn es kommen noch einige Figuren auf uns zu, die das Traumteam zusätzlich aufwerten würden.

So zum Beispiel Jing Yuan, der bereits ein Fan-Favorit ist, ohne im Westen verfügbar zu sein. Als Blitz-Element könnte er die Teams aufwerten, indem er (ähnlich wie Serval) viel Schaden auf einzelne und mehrere Gegner austeilt. Zudem beschwört er einen Blitz-Gott, der zusätzlich Schaden austeilt und dem Team sogar einen Extra-Zug gewährt. Ich stelle mir das in Kombination mit Asta oder Hertas Folgeangriffen sehr stark vor.

Qingque + Asta + Pela + Bailu

Mein persönliches Lieblingsteam, das wegen Qingque und Asta auf viel Glück basiert, aber so spiele ich am liebsten. Die Mahjong-Spielerin Qingque teilt ordentlich Schaden aus, wenn man sie unter Kontrolle hat. Asta hilft dabei, indem sie mit ihrer Ultimate dafür sorgt, dass sowohl Qingque öfter an die Reihe kommt, als auch Bailu, die das Team am Leben hält. Pela hält die gegnerischen Angriffe derweil so flach wie möglich, indem sie ihnen ihre Verstärkungen wegnimmt und die Verteidigung durch die Zonenunterdrückung so niedrig hält, wie nur möglich. Hat man zusätzlich ein wenig Glück, dann hat die Mahjong-Spielerin eine gute Basis, um, wie bereits oben beschrieben, echt viel Schaden auszuteilen. Wollt ihr mehr Stabilität, wäre hier aber auch Serval oder die Hauptfigur statt Qingque eine Option. Habt ihr mehr Glück beim Warp als ich, so könnt ihr natürlich auch Clara, Seele oder Welt für noch mehr Schaden ersetzen.

Wann zwei Blitz-Charaktere gleichzeitig im Team sein können

Übrigens, scheut euch nicht davor, Bailu mit weiteren Blitz-Charakteren zu verbinden. Nehme ich beispielsweise Serval statt Qingque ins Team, so kann ich mit ihr den Elektro-Schaden verteilen, während sich Bailu nur auf die Heilung konzentriert. Das ist oft sinnvoll, denn Bailu für Blitzschaden zu nutzen ist total ineffizient. Gerade zwischen Trailblazer-Level 14 bis 24 hat mir die Kombination aus Serval und Bailu den Universum-Simulationen oder Missionen gegen Roboter-Gegner viele Vorteile gebracht. So wurden viele Kämpfe in zwei Runden erledigt, weil die Schwächen der Gegner schnell ausgenutzt werden konnten. Auch bei Elite-Einheiten, die keine Elektro-Schwäche besitzen, kann Serval ordentlich Schaden austeilen und sie mit Blitz belegen, was zusätzlichen Schaden verursacht, wenn sie an die Reihe kommen.

Meistens erledigen Pela und Asta den Rest, da Feuer und Eis immer bei jemandem eine Schwäche darstellt. So ähnlich wird das auch mit der Hauptfigur (physisch) und Natasha verlaufen. Allerdings würde ich davon abraten, 7. März und Herta in ein Team zu schustern, denn Heiler teilen seltener Schaden aus, als ein Unterstützer, wie 7. März. Die zwei würden sich den Schaden gegenseitig wegnehmen.

Habt ihr ein Lieblingsteam, das ihr noch besser findet, als die genannten Optionen? Lasst uns das gerne wissen!