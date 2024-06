Ihr seid zu schlecht für Elden Ring? Keine Sorge, Miyazaki auch

Seit Shadow of the Erdtree erschienen ist, debattiert das Internet über den Schwierigkeitsgrad in Souls-Spielen. Jetzt sagt sogar Schöpfer Hidetaka Miyazaki, dass er Probleme mit dem Spiel hat. Dennoch steht er zu dem Schwierigkeitsgrad in Elden Ring und hält diesen für absolut notwendig.

Elden Ring bringt sogar den eigenen Schöpfer ins Schwitzen

Miyazaki sprach in einem Interview mit The Guardian über seinen eigenen Spieldurchlauf von Shadow of the Erdtree. Der Schöpfer hat sein Spiel natürlich selbst ausprobiert und ist dabei an seine Grenzen gestoßen, da er anscheinend kein besonders guter Spieler sei, wie er selbst behauptet.

"In der Zeit vor der Veröffentlichung eines Spiels bin ich sehr aktiv und spiele es so oft wie möglich. Aber nach der Veröffentlichung möchte ich es nicht mehr anfassen, weil ich weiß, dass ich entweder Dinge finden werde, die ich vergessen habe, oder Probleme, die mich stören werden."

"Und wenn ich erst einmal Spieler bin, habe ich keine Möglichkeit mehr, etwas daran zu ändern. Wenn ein Spiel also erst einmal in der freien Wildbahn ist, spiele ich nicht mehr."

Über sich selbst sagt er: "Als Vorbereitung auf Shadow of the Erdtree habe ich die Hauptgeschichte von Elden Ring durchgespielt. Ich möchte vorab sagen, dass ich eine absolute Niete in Videospielen bin, also war meine Herangehensweise bzw. mein Spielstil, alles zu nutzen, was mir zur Verfügung steht, jede Unterstützung, jedes Fitzelchen Hilfe, das das Spiel bietet, und auch all das Wissen, das ich als Schöpfer des Spiels habe ..."

Er sagt auch, dass Elden Ring als Open-World-Spiel zugänglicher sei als die vorangegangenen Souls-Spiele, wovon er als Spieler sehr profitiert habe. Es ist interessant, dass der Mensch, der diese düsteren und schwer bezwingbaren Welten erschafft, selbst gar nicht so gut darin ist.