Star Wars Outlaws: In der weit, weit entfernten Galaxis kannst du nicht schwimmen

In der weit, weit entfernten Galaxis des Open-World-Action-Adventures Star Wars Outlaws könnt ihr viel tun, aber nicht schwimmen.

Ursprünglich hatte das Entwicklerstudio Massive zwar vor, diese Möglichkeit zu integrieren, doch man entschied sich dagegen.

Wasser ist in Star Wars Outlaws tabu

”Als Creator glaube ich fest daran, dass es wichtig ist, eine anfängliche Vision festzulegen, die aufregend, ambitioniert und machbar ist”, erzählt Creative Director Julian Gerighty im Gespräch mit VGC.

”Es ist enorm wichtig, dass jeder, der am Spiel arbeitet, sich in die gleiche Richtung bewegt und auf das gleiche Ziel hinarbeitet.”

”Bei The Division, The Division 2 und Star Wars Outlaws wurde diese Vision mehr oder weniger respektiert, ich würde sagen zu 95 Prozent. Manche Dinge kommen hinzu, andere ändern sich oder werden entfernt. Aber das ist nur sehr, sehr wenig.”

”Wir haben zum Beispiel… wir wollten Schwimmen im Spiel haben. Bei den ersten paar Versionen in unserem Pitch hätten wir gerne diese Möglichkeit drin gehabt. Das Animationsteam sagte, es sei nicht möglich in Bezug auf den Umfang. Also okay, wir können ohne leben, machen es ohne. Es gibt noch viele andere Dinge, mit denen wir uns befassen können.”

”Aber all die Minispiele, die wir haben [Sabacc oder die Arcade-Maschinen], waren ursprünglich nicht geplant”, erläutert er. “Diese kamen während der Entwicklung dazu, es ist ein Geben und Nehmen.”

Star Wars Outlaws erscheint am 30. August 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Mit der Gold und Ultimate Edition spielt ihr schon drei Tage früher.