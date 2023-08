Keine Lust auf Starfield? Fallout 4 mit allen DLCs und DRM-frei kriegt ihr jetzt für einen Zehner.

Fallout 4 hat sich seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2015 stetig weiterentwickelt, sowohl durch offizielle Erweiterungen als auch durch Mods.

Wenn das Spiel bisher an euch vorbeigegangen ist, gibt es nun eine günstige und DRM-freie Möglichkeit für euch, es zu kaufen. Die Fallout 4 Game of the Year Edition ist nun auf GOG erhältlich, mit einem erheblichen, aber nur kurze Zeit gültigen Rabatt von 75 Prozent.

Günstig zugreifen

Die Game of the Year Edition bündelt das Hauptspiel mit den DLCs Far Harbor, Nuka World, Automatron, Wasteland Workshop, Contraptions Workshop und Vault-Tec Workshop.

Und der ganze Spaß kostet euch aufgrund des Einführungsangebots auf GOG nicht mehr als 10 Euro. Der Normalpreis liegt bei 39,99 Euro.

Ihr könnt euch die GOTY Edition von Fallout 4 hier bei GOG kaufen.

In Fallout 4 betretet ihr als einziger Überlebender von Vault 111 eine durch den Atomkrieg vernichtete Welt. Dort kämpft ihr ums Überleben, müsst alles wieder aufbauen und das Schicksal des Ödlands bestimmen.

Der Creation Club ist in dieser Version übrigens nicht enthalten, Mods findet ihr aber in großer Menge bei NexusMods.