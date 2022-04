Lego Star Wars: Die Skywalker Saga: Schrottsammler Werkzeuge verwenden und Baumenü freischalten

Die Schrottsammler sind eine eigene Kategorie von Charakteren in Lego Star Wars: Die Skywalker Saga. Sie können Werkzeuge verwenden, die ihr in bestimmten Situationen benötigt.

Wenn ihr aber ganz vorne im Spiel anfangt, in Episode 1, kann es sein, dass ihr vor bestimmten Stellen steht und die Fähigkeiten der Schrottsammler nicht verwenden könnt. Unser Guide zeigt, wie das geht und wie ihr ihr Baumenü nutzt.

Alles über Schrottsammler in Lego Star Wars: Die Skywalker Saga:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Zur Klasse der Schrottsammler zählen im Spiel gerade mal elf Figuren, ihr müsst also erst einmal einen davon finden. Und wenn ihr einen gefunden habt, bedeutet das nicht automatisch, dass ihr bereits alle Fähigkeiten dieses Charakters oder dieser Klasse einsetzen könnt!

Was das betrifft, ist die Lösung im Spiel ein wenig... sagen wir merkwürdig. Fangt ihr der Reihe nach bei Episode 1 an, dauert es eine ganze Weile, bis ihr überhaupt Zugriff auf die Werkzeuge der Schrottsammler erhaltet. Dafür ist es nämlich notwendig, zuerst einmal das Tutorial dafür zu absolvieren.

Das passiert aber erst im ersten Level von Episode 7: Das Erwachen der Macht, nachdem ihr die Kontrolle über Rey erlangt. Erst anschließend könnt ihr das Werkzeug-Menü auch bei anderen Schrottsammlern öffnen. Die Lösung ist also, dass ihr entweder ein Weilchen darauf wartet oder schon einmal den ersten Level von Episode 7 anspielt. Wie gesagt: Ein wenig merkwürdig.

Aber was können die Schrottsammler genau? Habt ihr einen ausgewählt und drückt die Taste für die Klassenfähigkeit, habt ihr die Wahl zwischen drei Werkzeugen:

Gleiter: Mit dem Gleiter fliegt ihr über kurze Strecken hinweg und erreicht ansonsten unzugängliche Stellen.

Netzwerfer: An speziellen Wandhalterungen bringt ihr Netze an, an denen ihr anschließend nach oben klettern könnt.

Schmetterblaster: Manchmal entdeckt ihr brüchige Wände in der Spielwelt, die ihr mit dem Schmetterblaster zerstören könnt.

Wo bekomme ich Schrottsammler in Lego Star Wars: Die Skywalker Saga?

Euren ersten Schrottsammler könnt ihr direkt zu Beginn bekommen. Zumindest dann, wenn ihr die Deluxe Edition des Spiels oder den Mandalorianer-DLC gekauft habt. So erhaltet ihr Zugriff auf Kuiil.

Abgesehen davon schaltet ihr, wie erwähnt, Rey in Episode 7 frei. Im Rahmen von Episode 4 bekommt ihr einen Tuskenräuber und in Episode 6 gibt’s noch den Ewok Wicket. Der Rest kann über die Aktivitäten in der freien Welt freigeschaltet werden.

Mehr hilfreiche Inhalte zu Lego Star Wars: Die Skywalker Saga:

Lego Star Wars: Die Skywalker Saga: Tipps und Tricks

Lego Star Wars: Die Skywalker Saga: Alle Cheat Codes

Lego Star Wars: Die Skywalker Saga: Datenkarten Fundorte

Lego Star Wars: Die Skywalker Saga: Herausforderungen

Lego Star Wars: Die Skywalker Saga: Trophäen und Erfolge