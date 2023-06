Link im Kino? Der Legend of Zelda Film ist offenbar fast in trockenen Tüchern

Wer hätte das geahnt: Nachdem der Super Mario Bros. Kinofilm reihenweise Rekorde gebrochen hat, wundert es wohl niemanden mehr, dass Nintendo und Universal diese Arbeit fortsetzen werden. Das ist zumindest der Fall, wenn es nach dem für gewöhnlich gut informierten Filmkritiker Jeff Sneider geht: Angeblich sind beide Parteien drauf und dran, sich auf eine Verfilmung von The Legend of Zelda zu einigen.

"Ich glaube nicht, dass es eine große Überraschung ist. Ich glaube, viele erwarten diese Ankündigung, aber ich bekam diesen Tipp letzte Woche während der Show von einer großartigen Quelle und ich wollte das nicht einfach so rausposaunen", so Jeff Sneider im Hot Mic Podcast mit John Rocha. "Aber mir wurde gesagt, dass Universal tatsächlich nah dran ist, einen großen Deal mit der Nintendo Corporation über The Legend of Zelda abzuschließen. Es sieht danach aus, als wäre Zelda das nächste große Nintendo-Franchise für Illumination."

Das wird nicht billig

"Wie ich höre, wird es Universal ordentlich kosten, wegen des Erfolgs von Super Mario Bros.", fährt Sneider fort. "Nintendo weiß jetzt also über den Wert [ihrer Marken] Bescheid. Aber ja, wie ich höre, wird das jetzt wohl Realität."

Der Super Mario Bros. Film ist die erfolgreichste Videospielverfilmung aller Zeiten und hatte die Milliarde Dollar an der Kinokasse recht schnell geknackt. Zuletzt ist der Streifen von Aaron Horvath und Michael Jelenic in die Top 20 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten aufgerückt. Mittlerweile rangiert er als dritt-erfolgreichster Animationsfilms aller Zeiten.

Bleibt nur die Frage, wie man das stilistisch angehen sollte? In Sachen Geschichte ist Zelda generisch wie wenig anderes. Und wo Illumination bei Super Mario Bros. eine lange Leine hatte, das absurde Szenario für reichlich Slapstick und sorglosen Spaß einzusetzen, ist ein Spiel auf Fantasy-Territorium, das vom Drama lebt und davon, dass man selbst auf die Lösung seiner Umgebungsrätsel kommt, entschieden kniffliger umzusetzen. Ich stelle mir das beinahe vor, als würde man jemandem beim Spielen zuschauen und nichts finde ich persönlich öder als das.

Und dann wäre nicht mal die Frage geklärt, ob und wie witzig ein Zelda-Film sein darf? Sicher, die farbenfrohen und oft durchgeknallten Charaktere bringen Leichtigkeit rein, aber über allem sollte immer auch die Gefahr durch Ganon stehen.

Ich muss ehrlich sagen: Ich bin nicht sicher, ob ein Zelda-Film eine gute Idee ist.

Welche Schauspieler würdet ihr Casten? Wer ist euer Link – und wer “Chris Pratt” sagt, fliegt!