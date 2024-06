Luigi's Mansion 2 HD: Wie kriegt man mehr Herzen?

Luigi ist im Action-Adventure Luigi's Mansion 2 HD alles andere als unbesiegbar, ihr müsst immer auf seine Gesundheit achten. Bei Wiederherstellen dieser helfen euch wiederum Herzen, die ihr im Spiel finden könnt.

In unserem Guide zeigen wir euch nachfolgend, wie ihr in Luigi's Mansion 2 HD Herzen finden könnt und was ihr damit macht.

Luigi's Mansion 2 HD: Herzen Inhalt: