Marvel's Spider-Man 2 angeblich mit Fallschaden - aber nur, wenn ihr das wollt

Spidey schwingt sich in Marvel's Spider-Man 2 in schwindelerregender Höhe durch die Stadt. Was aber, wenn ein Spinnenfaden mal reißt oder ihr kein weiteres Haus mit eurem Faden erwischt und einfach auf die Straße fallt. Die Schwerkraft zählt halt auch für Spinnen.

Optionaler Fallschaden - was sagt ihr dazu?

So wie es aussieht, soll Insomniac den Fallschaden in Marvel's Spider-Man implementieren. Das will YouTuber Caboose während seiner Spielsessions herausgefunden haben.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Das besondere an diesem Fallschaden ist nicht seine pure Existenz, sondern senen optionalen Charakter. Ihr könnt diesen Schaden anscheinen per Schalter ein- und ausschalten. Das zeigt auch YouTuber Blitzwinger in einem Video.

Mehr zu Marvel's Spider-Man 2:

Marvel's Spider-Man 2 unterstützt auch Raytracing bei 60 fps

Spider-Man 2 ist so vertraut und doch so anders – 3 Features, die verändern, wie ihr Spidey spielt

Marvel's Spider-Man 2: Für die größte Karte aller Zeiten erhält Spidey Netzflügel

Wer weiter risikolos wie in Marvel's Spider-Man und Marvel's Spider-Man: Miles Morales herumschwingen will, kann das also weiterhin machen. Wer eine kleine Herausforderung für seine Geschicklichkeit sucht oder ein winziges bisschen mehr Adrenalin spüren will, kann dann den Fallschaden aktivieren.

So kann es der Entwickler allen recht machen. Oder wie steht ihr zu diesem Feature?