Marvel's Spider-Man 2: Kostenloses Update mit Anzügen auf dem Weg

Ein neues, kostenloses Update für Marvel's Spider-Man 2 steht in den Startlöchern. Vier Legacy-Anzüge aus Marvel’s Spider-Man und Marvel’s Spider-Man: Miles Morales erhaltet ihr, sobald der Patch am 18. Juni 2024 live geht.

Marvel's Spider-Man 2 versorgt euch mit neuen Outfits

Mit dabei ist der Metro-Anzug, den Modedesigner KidSuper für Miles Morales entworfen hat. Dieser ist in verschiedenen Farbvarianten erhältlich. So Rot auf Schwarz, Blaugrün auf Lila und im klassischen Spidey-Look.

KidSuper hat mit Fußballprofi Vini Jr. auch den Ginga-Anzug für Miles Morales entworfen. Mit diesem Anzug könnt ihr euch die Farben Brasiliens auf den Körper schmieden. Auch hier könnt ihr aber auch andere Farben wählen. So etwa Gold auf Weiß, Rot auf Schwarz und ein klassisches Design.

Für Peter Parker gibt es den Fluro-Anzug, den Motorsport-Talent Lando Norris und KidSuper gestaltet haben. Der Anzug zielt auf ein Design ab, das Tempo vermittelt und ist in Weiß auf Schwarz, Rosa auf Blau und im klassischen Design erhältlich.

Der Motorchic-Anzug ist ebenfalls für Peter Parker entworfen worden. Hier haben sich KidSuper und Rina Sawayama zusammengetan. Sie ist sowohl als Sängerin, Model und Schauspielerin unterwegs. Das dynamische Design des Anzugs könnt ihr im klassischen Stil oder in Schwarz und Gold überziehen.

Der "Letztes Gefecht"-Anzug ist ebenfalls für Peter Parker gedacht. Er gibt dem Spider-Man eine rote Lederjacke, die ihr aber auch im schwarzen Design oder mit einem Look in Geld und Grün wählen könnt. Der "Ins Spider-Versum"-Anzug bietet euch einen Look wie im Film und bietet dabei sogar einen Filmstil-Animationsmodus.

Einen animierten Anzug gibt es auch für Miles Morales. Dieser ist aber von den Comics und Cartoons inspiriert und gibt ihm ein gezeichnetes Aussehen. Mit dem "Stolzer Uptowner"-Anzug bietet einen schicken Gold-auf-Schwarz-Look. Ihr könnt ihn aber auch mit silbernen Verzierungen oder sogar in Blau auf Pink erhalten.

Auf dem PlayStation-Blog könnt ihr die Anzüge in voller Pracht betrachten.