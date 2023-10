Zum Launch gibt es in Marvel's Spider-Man 2 kein New Game Plus.

Auch Missionen lassen sich vorerst nicht wiederholen. Beides wird aber später möglich sein.

Kommt nach dem Launch

Das bestätigt jedenfalls James Stevenson, Insomniacs Director of Community and Marketing.

"Wir arbeiten an einem Update für diese Features, aber sie werden nicht zum Launch enthalten sein", sagt er.

because game dev isn't simple, nor easy — James Stevenson (@JamesStevenson) October 17, 2023

Einen konkreten Zeitrahmen dafür nennt Stevenson noch nicht, ergänzt aber: "Das sollte noch vor Jahresende passieren."

Marvel's Spider-Man 2 erscheint am 20. Oktober 2023 für PlayStation 5.

