Massenentlassungen bei FromSoftware schließt Miyazaki aus, solange er beim Elden Ring Studio verantwortlich ist

Dieses und vergangenes Jahr wurden jeweils tausende Beschäftigte in der Spielebranche entlassen, doch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Elden Ring-Entwicklerstudio FromSoftware müssen sich wohl keine Sorgen machen.

Hidetaka Miyazaki, Präsident des Unternehmens, schließt Massenentlassungen bei FromSoftware aus, "solange ich die Verantwortung im Unternehmen trage".

Miyazaki stellt sich vor die Mitarbeiter von FromSoftware

"Ich spreche hier für mich selbst und für das Unternehmen, ich würde es den Beschäftigten von FromSoftware nicht in einer Million Jahren wünschen", sagt er im Gespräch mit PC Gamer.

"Und ich bin ziemlich sicher, dass unser Mutterkonzern Kadokawa diese Ansicht versteht und teilt."

Ein Vorbild ist wohl der verstorbene Nintendo-Präsident Satoru Iwata, der einst sein eigenes Gehalt kürzte, um Entlassungen zu vermeiden.

"Ich denke, es war Nintendos Ex-Präsident Iwata-san, der einst sagte: 'Leute, die Angst haben, ihre Jobs zu verlieren, haben auch Angst davor, gute Dinge zu machen'. Ich umschreibe es etwas, aber ich stimme dieser Ansicht absolut zu."

"Es ist wahr", ergänzt er. "Und ich denke, dass die Leute bei unserem Mutterkonzern verstehen, dass ich sehr von dieser Ansicht überzeugt bin. Wir können zwar niemals zu 100 Prozent sicher sein – man kann nie sicher sein, was die Zukunft für From und Kadokawa bringt -, aber zumindest solange ich die Verantwortung im Unternehmen trage, würde ich das nicht zulassen. Ich hoffe, dass unsere Spieler und Fans dadurch ein wenig Zuversicht gewinnen."

In einem anderen Interview mit Gamespot betont er, dass es darum gehe, einerseits Vertrauen und andererseits einen Wert zu schaffen.

"Für die unmittelbare Zukunft denke ich, dass die Reaktion der Fans auf unsere Spiele und das Vertrauen, das sie in uns als Marke gesetzt haben, uns die Möglichkeit gegeben hat, verschiedene Arten von Mehrwert zu zeigen, den wir bieten können. Ich denke, unsere Aufgabe ist es jetzt, dieses Vertrauen und diese Erwartungen nicht zu enttäuschen."

Demnächst könnt ihr eure Fähigkeiten in Elden Ring wieder auf die Probe stellen, wenn die Erweiterung Shadow of the Erdtree am 21. Juni 2024 erscheint.