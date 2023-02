Minecraft bekommt Archäologie und neues Kirschblüten-Biom mit großem Update 1.20

Minecrafts Update 1.20 wirft ja schon seit längerem seine Schatten voraus. Dieses Jahr ist es nun endlich so weit, weshalb uns Mojang nun nach und nach auf die Neuerungen vorbereitet.

Kürzlich bestätigte das Unternehmen, dass das bereits 2020 angekündigte und seither lang erwartete Archäologiesystem mit 1.20 ins Spiel Einzug halten wird. Nun bestätigte das Studio außerdem, dass ein neues Biom - das Kirschblüten-Biom ("cherry blossom biome") - und die neue Kreatur, der Sniffer, mit 1.20 in die blockige, endlose Welt einkehren.

Der Sniffer wurde während des Minecraft Live Events von den Spielern als nächster Mob gewählt, der zum Spiel hinzustoßen sollte. Die Eier des Sniffers, die man erstmal ausbrügen muss, findet man mithilfe der neuen Archäologie-Werkzeuge. Der Sniffer sieht nicht nur lustig aus, er erschnüffelt seltene Saaten für euch.

Der Sniffer. Ich liebe ihn jetzt schon.

Womit wir auch beim neuen Biom wären: Mojangs Blogeintrag hat außerdem das neue Kirschblüten-Biom im Gepäck. Die wunderschönen, flauschigen rosa Bäume locken Schweine, Schafe und Bienen an.

Fällt man diese Bäume, kann man mit ihrem Holz eine Reihe an pinkfarbenen Holzgegenständen erschaffen, einschließlich des neuen Hängeschilds. Wer andere Biome verschönern will, nimmt einfach ein paar Kirsch-Setzlinge mit und pflanzt sie dort.

Was die Archäologie angeht, werdet ihr in der Nähe von Tempeln im Sand die neue Bürste anwenden, um exotische Fundstücke freizulegen. Dabei handelt es sich um zufällige Objekte oder Bruchstücke von antiken Töpferwaren. Aus vier dieser Scherben kann man dann wieder zu einem kompletten Topf zusammensetzen, sofern man die richtigen Einzelteile gefunden hat. Hierzu muss man auf die Muster achten, die auf den Fundstücken zu sehen sind, einzigartige Geschichten erzählen und "dekorative Akzente in euren Builds setzen".

Endlich mit Verstand buddeln: Das Archäologie-Update.

Update 1.20 umfasst auß0erdem Kamele und das Bambus-Floß, wann genau es erscheint, ist nochj nicht bekannt.