Monster-PC mit RTX 4080, Alan Wake 2 und Avatar: Frontiers of Pandora für nur 2099 Euro

Ihr seid gerade auf der Suche nach einem neuen Spiele-Rechner? Dann schaut eventuell mal bei Dubaro vorbei, denn die schnüren hier nicht nur eine sehr potente Maschine für euch zusammen, es gibt für zwei der zentralen Komponenten auch noch kostenlose Spiele obendrauf.

Herzstück bildet die Nvidia Geforce RTX4080, 16GB, die mit DLSS3, DLSS Frame Generation und Nvidia Reflex gerade eine der besten Grafikkarten ist, die man für Geld kaufen kann. Mit ihr werdet ihr auf Jahre hinaus mehr als zufrieden sein.

Das Gehäuse ist ein Fractal Meshify, der Prozessor ein RYZEN 7 7800X3D, den ein Endorfy Fortis 5 ARGB effektiv auf gemütliche Temperaturen herunterkühlt. Als Arbeitsspeicher kommen schön schnelle 32GB DDR5 RAM mit 6.000 MHz Taktfrequenz zum Einsatz. In Sachen Festplatte dürften unterdessen 1TB NVMe-Speicher von Kingston (lesen: 3100MB/s, schreiben: 2100MB/s) fürs Erste mehr als ausreichen.

Für alles zusammen veranschlagt Dubaro aktuell 2.099 Euro statt, wie sonst, 2.209,99 Euro. Klingt das für euch interessant, schaut doch mal hier vorbei: Gamer PC RYZEN 7 7800X3D mit Nvidia RTX4080 DLSS3 für 2.099 Euro.

Horror und Open-World-Action als Bonus

Das Coole an dieser Kombination sind die kostenlosen Spiele. Im Rahmen einer Nvidia-Promotion ist in diesem Paket der Survival-Horror-Hit Alan Wake 2 als Download-Code enthalten. Das hatte in meinem Test vor einer Weile die vollen fünf Sterne abgesahnt, weil es nicht nur himmlisch aussieht, sondern auch noch wunderbar verquer und von einer klaren künstlerischen Vision getrieben ist.

CPU-Hersteller AMD wirft als Bonus Ubisofts am 7. Oktober erscheinende Avatar: Frontiers of Pandora noch mit rein. Unser Herr Schmädig war von diesem “Far Cry in einer wunderschönen Welt” beim ersten Anspielen durchaus angetan.

Ihr hättet also direkt zum Start ein paar Spiele, die euch zeigen, was euer neuer Rechner kann.