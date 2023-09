Nach dem Xbox Mega-Leak: Microsoft war selbst verantwortlich, Spencer spricht von alten Informationen.

Der gestrige Tag und der massive Xbox-Leak dürften einigen Leuten bei Microsoft Kopfschmerzen bereitet haben. Aber es scheint so, als wäre Microsoft selbst dafür verantwortlich.

Geleakte Dokumente aus der Auseinandersetzung mit der Federal Trade Commission (FTC) umfassten Teile der Unternehmensstrategie für die kommenden Jahre, darunter Pläne für unangekündigte Hardware und Spiele.

Wessen Fehler war es?

Einerseits berichtet Bloomberg unter Berufung auf eine damit vertraute Quelle, dass Microsoft versehentlich all die Informationen auf die Webseite des Gerichts hochgeladen habe.

Die FTC hatte zuvor betont, dass man nicht dafür verantwortlich sei. Die Richterin in diesem Fall, Jacqueline Scott Corley, hat sich zwischenzeitlich ebenfalls zu Wort gemeldet und angegeben, dass Microsoft dem Gericht einen Link zu den ungeschwärzten Dokumente habe zukommen lassen, die man dann wiederum auf die Internetseite hochgeladen habe. Dort waren sie öffentlich zugänglich.

Auch Xbox-Chef Phil Spencer hat sich zwischenzeitlich dazu geäußert, spricht von "alten" E-Mails und Dokumenten und davon, dass man über die "echten Pläne" reden werde, wenn man dazu bereit ist.

"Wir haben die Gespräche über alte E-Mails und Dokumente mitbekommen", schreibt er in sozialen Medien. "Es ist schwer, mit anzusehen, wie die Arbeit unseres Teams auf diese Weise verbreitet wird, weil sich so viel verändert hat und es so viel gibt, worüber wir uns jetzt und in Zukunft freuen können."

Intern äußerte er sich noch ausführlicher gegenüber Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wie The Verge berichtet.

"Heute wurden mehrere Dokumente, die im Rahmen des Gerichtsverfahrens im Zusammenhang mit unserer geplanten Übernahme von Activision Blizzard eingereicht wurden, versehentlich offengelegt. Ich weiß, dass dies enttäuschend ist, auch wenn viele der Dokumente weit über ein Jahr alt sind und sich unsere Pläne weiterentwickelt haben."

"Ich weiß auch, dass wir alle die Vertraulichkeit unserer Pläne und der Informationen unserer Partner sehr ernst nehmen. Mit diesem Leak sind wir dieser Erwartung offensichtlich nicht gerecht geworden. Wir werden aus dem Vorfall lernen und es in Zukunft besser machen. Wir alle stecken unglaublich viel Leidenschaft und Energie in unsere Arbeit, und wir wollen nicht, dass diese harte Arbeit auf diese Weise mit der Community geteilt wird. Abgesehen davon gibt es noch so viel mehr, worauf wir uns freuen können, und wenn wir soweit sind, werden wir die echten Pläne mit unseren Spielern teilen."

"Abschließend möchte ich all die Arbeit würdigen, die ihr in das Team Xbox steckt, um unsere Spieler zu überraschen und zu begeistern. In den kommenden Tagen und Wochen sollten wir uns auf das konzentrieren, was wir kontrollieren können: die Fortsetzung des erstaunlichen Erfolgs von Starfield, den bevorstehenden Start des unglaublichen und zugänglichen Forza Motorsport und die weitere Entwicklung von Spielen, Diensten und Geräten, die Millionen von Spielern genießen können."

