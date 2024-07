Nackte Elden-Ring-Spieler dienen als Vorbild für Bösewicht aus Star Wars The Acolyte

Der Bösewicht von Star Wars: The Acolyte wurde von Let Me Solo Her und allgemein nackten Elden-Ring-Spielern inspiriert. Wenn der Showrunner der TV-Serie ein riesiger Elden-Ring-Fan ist, dann kommt so etwas dabei heraus.

Zu cool für eine Rüstung? Das haben Elden Ring und The Acolyte gemeinsam

Vorab spreche ich hiermit eine Spoiler-Warnung für The Acolyte Folge 5 aus! Wenn ihr die Episode noch nicht geschaut habt, lest einfach eine andere News, wir haben hier genug davon. Wer eh nur für Elden Ring hier ist oder die Folge bereits gesehen hat, den lade ich herzlich zum Weiterlesen ein.

Leslye Headland ist ein Elden-Ring-Nerd vom Feinsten und hat sich von Fromsoftwares Spiel für ein ganz bestimmtes Kostüm in The Acolyte inspirieren lassen. Dabei geht es um Qimir, oder auch bekannt als "The Stranger", der in der Show als rüstungsloser Sith-Fiesling dargestellt wird.

Headland erzählt in einem Interview mit Inverse, wie sie in Elden Ring die Inspiration für dieses Design erhielt. "Bei Qimir ging es darum, zu verstehen, wie man seinen Körper einsetzt und nicht nur in einem Anzug dasteht oder von einem Anzug eingeschränkt wird. Wir dachten uns: 'Wir müssen ihn in etwas Fließendes stecken'."

"Sobald ich sagte, dass er keine Rüstung hat, drehten alle durch. 'Wie kannst du keine Rüstung haben?' Ich sagte: 'Warum solltest du eine Rüstung tragen, wenn du nicht getroffen wirst?' Es ist wie das Elden Ring Kostüm. Der Elden-Bling. Wenn man Leute beschwört, beschwört man immer die Leute, die nichts tragen", sagt sie. Alle halten diese Leute für "verrückt", doch genau diese Befleckten in Elden Ring sind oft besonders stark. Sie haben es nicht nötig, eine Rüstung zu tragen.

Ihr erhaltet von der Acolyte-Showrunnerin sogar einen Tipp für Elden Ring: ""Ja, man muss mit einer offensiven Einstellung an die Sache herangehen, besonders bei diesen Bossen. Man darf sich nicht zurücklehnen und in Panik verfallen. Man muss ihnen gegenüber aggressiv sein. Man muss die Dinge anpacken."