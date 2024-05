No Man's Sky lässt dich im neuen Update ein verlassenes Universum ohne Leben erkunden

Hello Games hat mit Adrift ein weiteres umfangreiches Update für No Man's Sky veröffentlicht.

Diesmal lässt man euch ein verlassenes Universum erkunden, in dem es kein Leben mehr gibt.

Erinnerung an die Anfangszeiten von No Man's Sky

Zumindest in Teilen erinnert das Update so an die Anfangstage von No Man's Sky, als es noch nicht viel Leben im Universum gab und ihr es komplett alleine erkundet habt.

"Es gibt so viel, was wir jetzt an dem Spiel lieben", sagt Hello Games. "Aber zum Launch war es einzigartig, wie allein man sich im Universum fühlte."

Hello Games spricht hier von einem "sehr unterschiedlichen Survival-Erlebnis", während ihr dieses Universum voller kaputter, verrosteter Gebäude und Gräber erkundet. Es gibt kein Leben, keine Shops, keinen Handel, keine Abkürzungen oder Hilfe.

Wobei, kein Leben stimmt nicht so zu 100 Prozent. Es gibt noch große Sandwürmer, mysteriöse Eier haben sich auf Planeten verteilt und auch einige spektrale Kreaturen scheinen das Ende allen Lebens überstanden zu haben.

All das erlebt ihr im Rahmen einer neuen, zeitlich begrenzten Expedition. Ansonsten erwarten euch in diesem Update auch noch weitere Verbesserungen, neue Inhalte und Belohnungen. Eingeführt wird zum Beispiel die Vulture, ein neues Raumschiff. Und es gibt neue Anpassungsoptionen für euer Schiff.

Die kompletten Patch Notes findet ihr auf der offiziellen Webseite. Laut Hello Games ist "noch eine Menge mehr geplant".