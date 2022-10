Overwatch 2: Kiriko Guide - So entfesselt ihr die Macht des Fuchsgeistes

Die neue Unterstützerin Kiriko mischt Overwatch 2 auf. Mit ihrem vollgestopften Kit an nützlichen Fähigkeiten ist sie aktuell eine Support-Heldin, die ihr nicht unterschätzen solltet. Damit ihr den neuen Charakter mit Bravour meistert, gibt es hier einen Leitfaden für Kiriko.

Ashiko (Passiv): Ermöglicht es euch, an Wänden hochzuklettern und macht euch dadurch auf den meisten Karten mobiler.

Ofuda der Heilung (Primäre Waffe): Werft einen Schwall an Heilungstalismanen, die langsam zu anvisierten Verbündeten fliegen und dabei viele Leben wiederherstellen.

Kiriko kommt aus Japan, ist 23 Jahre alt und wird im Kurzfilm zur neuen Heldin als die Beschützerin von Kanekaza bezeichnet. In ihr wohnt der Fuchsgeist, der Kiriko beschützt und ihr außergewöhnliche Fähigkeiten verleiht. Diese nutzt sie in Overwatch 2, um ihr Team zu heilen, zu läutern und zu verstärken. Damit ihr einen Überblick über Kirikos Fähigkeiten habt, haben wir diese mit allen wichtigen Informationen für euch zusammengefasst.

So spielt ihr mit Kiriko

Kiriko ist nicht gerade die einfachste Unterstützerin - aber auch nicht die schwerste. Ihr Spielstil unterscheidet sich etwas von denen anderer Heiler, da sie sehr flexibel eingesetzt werden kann. Habt ihr sie erst einmal gemeistert, könnt ihr euer Team mit ihr aus den meisten misslichen Lagen befreien.

Mit ihrem Teleport ist sie schnell dort, wo sie gebraucht wird und kann sowohl aus den hinteren Reihen heilen als auch an vorderster Front Erste Hilfe leisten. Wurde euer Verbündeter von Ashes Dynamit getroffen und brennt, könnt ihr zu diesem teleportieren, ihm ein Schutz-Suzu verpassen und heilen. In einem solchen Ausmaß gab es in Overwatch 2 bisher keine Möglichkeit, negative Effekte zu negieren.

Eure Abklingzeiten sind hier der Knackpunkt. Diese sind vergleichsweise hoch und erlauben es euch nicht schnell zu einem Helden hin- und direkt wieder zurück zu teleportieren. Oft könnt ihr damit also nur rein oder raus. Immerhin könnt ihr die Heilung über eure Ofuda dauerhaft nutzen und erreicht dadurch hohe Heilungswerte.

Durch den zusätzlichen Schaden der Kunai und euren sicheren Rückzug durch den Teleport könnt ihr Kiriko auch aggressiver spielen - immerhin reichen zwei Kopfschüsse aus, um einen feindlichen Support zu eliminieren. Der zweite Unterstützer im Team sollte in dieser Zeit eine passivere Rolle einnehmen können. Aus weiter Ferne oder wenn ihr euch nicht sicher seid, wo ihr hinschießen sollt, konzentriert ihr euch lieber auf das Heilen. Da die Ofuda nur eine begrenzte Reichweite haben und eher langsam fliegen, solltet ihr dafür nah beim Team bleiben.

Unterschätzt außerdem ihre Fähigkeit nicht an Wänden hinaufzuklettern. Dadurch könnt ihr viel schneller am umkämpften Ort oder an eurem Zielobjekt sein. Auch könnt ihr von einem höheren Punkt aus für einen kurzen Moment unbemerkt auf die Gegner schießen oder einen Sniper auf einem Dach ausschalten, ohne, dass sein schnell genug darauf reagieren kann.

