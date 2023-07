Overwatch 2 kommt am 10. August zu Steam! Darum wagt Blizzard den neuen Schritt

Blizzard kündigt an, dass Overwatch 2 ab dem 10. August auch auf Steam spielbar sein wird. Und Overwatch 2 wird, so wie es sich anhört, erst er Anfang der Battle-Nest-Flüchter sein.

"Das Battle.net ist die Heimat all unserer PC-Spieler", schreibt Blizzard. Das war schon immer so. Weder World of Warcraft noch Diablo haben je das Licht einer anderen Vertriebsplattform gesehen. Bis jetzt zumindest.

Mit Overwatch 2 möchte Blizzard den Anfang wagen. Den Anfang von einer Anpassung an die Veränderungen in der Branche, die schon lange überfällig ist.

"Spielen ist nicht mehr nur etwas für bestimmte Communities, wie es noch vor über zwei Jahrzehnten der Fall war, als das Battle.net an den Start ging, sondern für alle - und obwohl wir uns weiterhin dazu verpflichten, kontinuierlich in das Battle.net zu investieren und es zu unterstützen, möchten wir die Barrieren abbauen, um es Spielern auf der ganzen Welt einfacher zu machen", sagt Blizzard.

Ab dem 10. August könnt ihr den Helden-Shooter dann auch von Steam aus starten - zusammen mit der ersten PvE-Mission. Selbstverständlich müsst ihr euch auch per Steam noch mit dem Battle.net verbinden, um auf alle Funktionen zugreifen und den Titel überhaupt starten zu können.

Overwatch 2 scheint jedoch nur das Erste von vielen Titeln zu sein, die nach und nach auch zu Steam kommen werden. So schreibt Blizzard in seiner Pressemitteilung zum Schluss: "Was die nächsten Schritte von Blizzard auf Steam angeht, werden wir mehr über mögliche andere Spiele auf der Plattform berichten, wenn die Zeit reif ist."