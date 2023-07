Overwatch 2: Die Story-Level im August werden die einzigen sein, die ihr dieses Jahr bekommt

Nachdem Overwatch 2 seinen PvE-Modus verworfen hat und nur noch kleine Story-Häppchen veröffentlicht, kommt direkt die nächste Enttäuschung. Zwar kommen im August drei solcher Story-Level ins Spiel, doch diese sind dann auch erst einmal das Einzige, was ihr von Blizzard serviert bekommt.

Die Story-Missionen stehen bei Overwatch unter keinem guten Stern

Nach August sollen keine weiteren Geschichten folgen, so Executive Producer Jared Neuss in einem Livestream. "Erwartet nicht die nächste Runde in der nächsten oder übernächsten Saison oder so etwas", sagte er.

"Aber wir versuchen, ein Gleichgewicht zu finden zwischen einer schnellen Veröffentlichung für die Spieler, weil wir die Story lieben, und genügend Zeit, um Änderungen vorzunehmen oder Features hinzuzufügen", fügt er hinzu.

Mehr zu Overwatch 2:

Overwatch 2: Blizzard bittet euch für die Story-Missionen zur Kasse

Overwatch 2: Blizzard streicht den PvE-Modus und erklärt euch warum

BlizzCon 2023: Erste Tickets für das Event in November gibt es in wenigen Tagen

Die ersten Story-Missionen erscheinen voraussichtlich am 10. August. Da jede Saison etwa neun Wochen bis zur Fertigstellung benötigt, bedeutet das, dass wir die nächsten Missionen rund um die Geschichte von Overwatch erst im nächsten Jahr erhalten - zumindest, wenn Neuss mit seiner Aussage Recht behält.