Overwatch 2: Blizzard streicht den PvE-Modus und erklärt euch warum

Blizzard hat mitgeteilt, dass sie den ursprünglich geplanten und den Spielern bereits auf der BlizzCon 2019 versprochenen PvE-Modus für Overwatch 2 nun endgültig gestrichen haben. In einem Interview erklärten Game Director Aaron Keller und Executive Producer Jared auch, wie es zu der Entscheidung kam und was stattdessen der Plan für die kommenden Monate ist.

Das endgültige Aus für den PvE-Modus

Auf den PvE-Modus müssen Spieler komplett verzichten, während Keller und Neuss gegenüber Gamespot versicherten, dass ihr in den kommenden Saisons neue Helden, Karten, Balancing-Änderungen und ein paar Inhalte erhaltet, die euch auf anderem Wege die Story erfahren lassen. Das alles geschehe dabei zum Wohle der Multiplayer-Komponenten, heißt es im Interview.

Laut Keller werde Blizzard nur noch "einen Teil" von dem umsetzen, was Blizzard auf der BlizzCon 2019 versprochen hat. Das Team werde "definitiv nicht den Heldenmodus und die Talente und das Fortschrittssystem machen." Stattdessen liege der Fokus jetzt auf Story-Missionen.

"In den Jahren nach unserer Ankündigung auf der BlizzCon 2019 hat ein großer Teil unseres Teams an der PvE-Seite des Spiels gearbeitet, und ich glaube, die Spieler unseres Live-Spiels konnten das spüren, weil wir schließlich aufgehört haben, Inhalte dafür zu entwickeln", so Keller. Die Strategie für das nächste Overwatch habe Blizzard aber erst vor etwa anderthalb Jahren wirklich geändert und wollte Spielern laufend neue und spannende Inhalte bieten - keine Flauten wie im ersten Teil.

"Als wir uns auf den Start von Overwatch 2 vorbereiteten, wurde uns klar, dass wir das andere Spiel nicht bauen konnten. Wir konnten nicht all diese Inhalte im Laufe der nächsten Jahre aufsparen, um es fertigzustellen, und dadurch immer mehr Ressourcen von den Leuten abziehen, die unser Spiel spielten, und von all den Leuten, die Overwatch 2 spielen würden."

Was ist Overwatch 2 ohne den versprochenen PvE-Modus?

"Also haben wir später im letzten Jahr die Entscheidung getroffen, dass wir all unsere Bemühungen auf das Live-Spiel und all unsere PvE-Bemühungen auf diesen neuen Handlungsbogen konzentrieren, den wir in Saison 6 einführen werden", sagt Keller. Es wird also Geschichte geben, aber nicht als eine riesige Veröffentlichung, sondern in saisonalen Häppchen.

Doch PvE war immer einer der Hauptgründe, der überhaupt die Fortsetzung rechtfertigte. Keller sagt, dass er den größten Unterschied zwischen den beiden Spielen gar nicht im PvE-Modus sehe, sondern durch das kostenlose Live-Service-Konzept und die Umstellung auf ein 5-gegen-5-Format. Ebenso gehe es darum, wie Blizzard in Zukunft mit dem Spiel umgehe.

Season 6 soll laut Keller die bisher größte Saison von Overwatch 2 werden. Und auch davor gibt es jede Menge neue Inhalte. In Saison 5 sind das etwa einen neuen Unterstützungshelden sowie ein neuer Spielmodus. Auch zwei neue Karten sollen in den nächsten Monaten kommen sowie ein erstes PvE-Event.