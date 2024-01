Palworld: Erz finden - So farmt ihr es und erhaltet Barren und Ofen.

Ein weiterer wichtiger Rohstoff in Palworld ist Erz. Ihr braucht das Material, um unter anderem nützliche Items damit herzustellen, die euch nicht nur bei der Erkundung der Spielwelt weiterhelfen.

Allerdings bringt euch Erz in seiner rohen Form nicht weit, ihr müsst es mit einem Ofen weiterverarbeiten und dann daraus Barren herstellen. Was ihr dazu wissen müsst und wie ihr Erz in Palworld findet, verraten wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Wie kriegt man Erz in Palworld?

Um in Palworld Erz zu bekommen, müsst ihr ein Erzvorkommen finden und es angreifen. Ein solches Vorkommen sieht fast so aus wie jeder andere Stein, der euch auf euren Reisen begegnet. Der Unterschied ist, dass das Erzvorkommen funkelt und etwas heller aussieht als andere Steine.

Wir empfehlen euch zudem, eine Spitzhacke herzustellen und diese bei Erzvorkommen einzusetzen, was den ganzen Prozess etwas vereinfacht und schneller macht.

Wenn es funkelt, steckt es voller Erz.

Wir hatten zudem mehr Glück beim Finden von Erzvorkommen, als wir uns in Dungeons aufhielt. Wenn ihr also in der Oberwelt nichts findet, schaut in einer Höhle nach. Ihr solltet euch aber gut darauf vorbereiten, bevor ihr in einen Dungeon geht.

Beachten solltet ihr zudem, dass Erz extrem schwer ist und euch verlangsamen kann. Für die Suche nach Erz solltet ihr euer Inventar ausdünnen, um möglichst viel davon sammeln und transportieren zu können.

Wie kriegt man Barren in Palworld?

Um Barren in Palworld herzustellen, braucht ihr einen Ofen und Erz. Einen einfachen Ofen könnt ihr herstellen, sobald euer Charakter Level 10 erreicht und ihr drei Technologiepunkte habt.

Ihr braucht einen Ofen, um Barren herzustellen.

Sobald ihr den Ofen hergestellt und aufgestellt habt, interagiert ihr mit dem Menü und wählt einen Barren aus. Wenn ihr Erz gesammelt habt, sollte die Anleitung dafür bereits vorhanden sein. Ihr braucht zwei Stücke Erz, um einen Barren herzustellen.

Aus Barren lässt sich unter anderem Ausrüstung basteln.

Ihr könnt euch dann selbst um die Herstellung von Barren kümmern oder ein dafür geeignetes Pal (etwa Foxparks) dafür abstellen, um das zu erledigen.

Lasst eure Pals die Arbeit erledigen, wenn ihr wollt.

Viel Erfolg beim Sammeln von Erz in Palworld!

