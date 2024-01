Palworld: In der Wüste überleben - So trotzt ihr der Hitze.

Die meisten Gebiete in Palworld könnt ihr so ganz gut erforschen, aber ihr müsst letztlich schon das Wetter beachten. In der Wüste ist es entsprechend heiß, was euch Probleme bereiten kann.

Aber dagegen könnt ihr ankämpfen. Wir zeigen euch im Guide, wie ihr in Palworld in der Wüste überlebt und wie ihr hitzeresistente und kälteresistente Outfits herstellen könnt.

Palworld: Überleben in der Wüste Inhalt:

Wie überlebt man in Palworld in der Wüste?

Um in der Wüste von Palworld zu überleben, müsst ihr euch auf extreme Hitze sowie auf extreme Kälte vorbereiten. Am Tag ist es entsprechend heiß in der Wüste, aber nachts fällt die Temperatur stark ab.

Der einfachste Weg, um in der Wüste zu überleben, ist die Herstellung hitzeresistenter und kälteresistenter Outfits. Wenn die entsprechende Tageszeit anbricht, rüstet ihr das passende Outfit aus.

Mein Charakter trug das falsche Outfit und hatte einen eisigen Tod...

Am Tag könnt ihr beispielsweise die Tropische Tracht tragen, was völlig ausreicht. In der Nacht schützt euch die Fellrüstung vor der Kälte.

Um herauszufinden, wie es mit der Tageszeit und der aktuellem Temperatur aussieht, schaut auf eurem Bildschirm unten links nach:

Der Tag ist schon fast zur Hälfte vorbei.

Wie macht man hitzeresistente Outfits in Palworld?

Hier ist eine Liste mit hitzeresistenten Outfits in Palworld. Ihr seht den Level, auf dem ihr sie freischaltet, und die Materialien, die ihr zur Herstelluing braucht.

Outfit Benötigtes Material Freischaltungslevel Tropische Tracht 3x Stoff

2x Feuerdrüse 9 Hitzeresistente Fellrüstung 15x Leder

5x Feuerdrüse 16 Hitzeresistente Metallrüstung 40x Metallbarren

13x Leder

8x Stoff

8x Feuerdrüse 25 Hitzeresistente Hochwertige Metallrüstung 40x Hochwertiger Metallbarren

20x Leder

3x Hochwertiger Stoff

12x Feuerdrüse 40 Hitzeresistente Paluminiumrüstung 30x Paluminiumbarren

30x Leder

6x Hochwertiger Stoff

16x Feuerdrüse 48

Die Tropische Tracht in Aktion.

Wie macht man kälteresistente Outfits in Palworld?

Und hier noch eine Liste der kälteresistenten Outfits in Palworld, ebenfalls mit Freischaltungslevel und benötigten Materialien.

Wichtig: Setzt ihr auf die Stoffkleidung, braucht ihr zusätzlich noch eine Fackel oder ein Lagerfeuer, um für ausreichend Wärme zu sorgen. Es reicht für einen kurzen Ausflug in die Wüste, bei längeren Abstechern sollte es aber etwas Besseres sein.

Outfit Benötigtes Material Freischaltungslevel Stoffkleidung 2x Stoff 4 Fellrüstung 10x Leder 12 Kälteresistente Fellrüstung 15x Leder

4x Eisdrüse 18 Kälteresistente Metallrüstung 40x Metallbarren

13x Leder

8x Stoff

8x Eisdrüse 27 Kälteresistente Hochwertige Metallrüstung 40x Metallbarren

20x Leder

3x Hochwertiger Stoff

12x Eisdrüse 41 Kälteresistente Paluminiumrüstung 30x Paluminiumbarren

30x Leder

6x Hochwertiger Stoff

16x Eisdrüse 50

Die Stoffkleidung braucht in der Nacht noch etwas mehr Unterstützung.

Viel Erfolg beim Durchqueren der Wüste in Palworld!

