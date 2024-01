Palworld: Gibt es Shinys? Alle Pal-Varianten in der Übersicht.

Pokémon ist ein offensichtliches Vorbild für Palworld, viele Spielelemente ähneln dem großen Vorbild. Aber gibt es à la Pokémon auch Shinys in Palworld? Unterschiedliche Pal-Varianten sind vorhanden, darunter seltene Exemplare, die sich von anderen abheben.

Was ihr über Shinys und verschiedene Pal-Varianten in Palworld wissen müsst, verraten wir euch in unserem Guide.

Palworld: Shinys und Pal-Varianten Inhalt:

Gibt es Shinys in Palworld?

Es gibt nicht direkt Shiny Pals in Palworld. Aber eine ähnliche Variante, die einfach als seltenes Pal bezeichnet wird. Ihr lauft ihnen in der Spielwelt über den Weg und ihr erkennt sie anhand eines funkelnden Effekts.

Und was ist die Besonderheit dieser seltenen Pals? Einerseits erhalten sie einen Buff auf ihre Statistiken, was ganz nützlich ist. Und andererseits sind sie größer als normale Exemplare der gleichen Art, was ihr zum Beispiel seht, wenn ihr sie in eure Basis zurückbringt.

Welche Pal-Varianten gibt es in Palworld?

Wie schon gesagt, gibt es keine Shinys mit anderen Farben in der Welt von Palworld. Bis jetzt zumindest nicht. Dafür aber andere Pal-Varianten. Welche vorhanden sind, zeigen wir euch nachfolgend im Detail:

Alpha-Pals: Die Alpha-Pals sind deutlich größer als ihre normalen Gegenstücke. Die Fangmethode unterscheidet sich allerdings nicht. In der Spielwelt von Palworld werden sie auch als Bosse bezeichnet.

Die Alpha-Pals sind deutlich größer als ihre normalen Gegenstücke. Die Fangmethode unterscheidet sich allerdings nicht. In der Spielwelt von Palworld werden sie auch als Bosse bezeichnet. Fusion-Pals: Die Fusion-Pals entstehen, wenn ihr zwei kompatible Pals miteinander kreuzt und so neue Pals züchtet. So entstehen spezielle Fusion-Pals.

Die Fusion-Pals entstehen, wenn ihr zwei kompatible Pals miteinander kreuzt und so neue Pals züchtet. So entstehen spezielle Fusion-Pals. Glücks-Pals: Ein Glücks-Pal erkennt ihr anhand eines glänzenden Effekts, wodurch sie hervorstechen. Auch diese Pal-Variante ist größer als die normalen Exemplare.

Folgende Alpha-Pals gibt es im Spiel:

Anubis – Guardian of the Dark Sun

Astegon – Ravager of Stars

Azurobe – Queen of the Lake

Boltmane – King of Thunder

Dragostrophe – Lord of the Darkness

Elizabee – Empress of the Hive

Faleris – Master of the Flame Sky

Jetragon – Legendary Celestial Dragon

Kingpaca – Supreme Fluff Commander

Lyleen – Queen of Lillies

Mammorest – King of the Forest

Mossanda – Guardian of the Forest

Reptyro – Magma-born Juggernaut

Shadowbeak – Unknown Life Form

Sibelyx – Messenger of Snow Catastrophe

Warsect – Unyielding Colossus

Wumpo – Guardian of the Snowy Mountain

Und hier noch die bekannten Fusion-Pals und ihre Namen:

Blazehowl Noct

Broncherry Aqua

Dinossom Lux

Eikthyrdeer Terra

Gobfin Ignis

Hangyu Cryst

Incineram Noct

Jolthog Cryst

Jormuntide Ignis

Kelpsea Ignis

Kingpaca Cryst

Leezpunk Ignis

Lyleen Noct

Mammorest Cryst

Mau Cryst

Mossanda Lux

Pyrin Noct

Relaxaurus Lux

Reptyro Cryst

Robinquill Terra

Surfent Terra

Suzaku Aqua

Vanwyrm Cryst

Wumpo Botan

