Palworld: Pals heilen und wiederbeleben - So wird’s gemacht!

In Palworld wird viel gekämpft und dabei gibt es auch Verletzungen oder eure Pals werden außer Gefecht gesetzt. Dann ist es an der Zeit, sie zu heilen oder wiederzubeleben. Anders gesagt: Kümmert euch um eure Pals!

Es gibt zugleich unterschiedliche Formen der Medizin in Palworld. Welche ihr braucht, hängt vom jeweiligen Problem ab. Was ihr zum Heilen und Wiederbeleben im Spiel wissen müsst, zeigen wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Palworld: Heilen und wiederbeleben Inhalt:

Wie heilt man Pals in Palworld?

Nicht nur Kämpfe können euren Pals in Palworld Schaden zufügen. Sie können sich auch beim Arbeiten oder anderen Aktivitäten verletzen. Je nach Art der Verletzung benötigt ihr eine andere Art von Medizin.

Um die Gesundheit eines Pals wiederherzustellen, müsst ihr ihm einfach nur eine Ruhepause gönnen. Es kann in eurer Gruppe bleiben, muss aber eine inaktive Rolle einnehmen. Damit sich ein Pal in die Pal-Sphere zurückzieht, drückt den entsprechenden Button (E auf dem PC).

Wie kann man Pals in Palworld wiederbeleben?

Es kommt vor, dass ein Pal komplett außer Gefecht gesetzt wird. In diesem Fall müsst ihr mit ihm zur nächstgelegenen Palbox zurückkehren. Legt das entsprechende Pal dort hinein und dann müsst ihr 10 Minuten warten. Nach dieser Wartezeit ist das Pal wieder einsatzbereit und kann euch auf eurem Abenteuer begleiten.

Das ist allerdings nur bei Pals möglich, die bereits euch gehören. Setzt ihr ein wildes Pal außer Gefecht, stirbt es. Ihr könnt es dann weder heilen noch wiederbeleben. Seid also vorsichtig, wenn ihr wilde Pals zuerst schwächen und dann fangen möchtet.

Wie kriegt man Medizin in Palworld?

Es gibt verschiedene Arten von Medizin in Palworld, genauer gesagt drei Stück. Welche ihr davon braucht, hängt von der Art der Verletzung ab. Je nach Medizin könnt ihr diese als Item-Drop finden, kaufen oder selbst herstellen. Welche Medizin es gibt und wie ihr sie bekommt, zeigen wir euch nachfolgend.

Medizin Item-Drop von Preis Herstellung Schwache Medizin Flopie

Lyleen

Vaelet 240 Gold 5x Rote Beeren

2x Horn Medizin - 800 Gold 3x Metallbarren

3x Horn

1x Knochen Starke Medizin - 3.000 Gold 5x Metallbarren

5x Horn

2x Knochen

Was macht man bei kranken und depressiven Pals in Palworld?

Wenn eure Pals nicht genügend Nahrung (bei der Arbeit) bekommen oder sich nicht ausruhen können, werden sie irgendwann krank und depressiv. Dem könnt ihr natürlich entgegenwirken. Heilen könnt ihr diese Zustände mithilfe der Meidizin. Aber natürlich solltet ihr ebenso darauf achten, dass es erst gar nicht dazu kommt.

Versorgt eure Arbeiterpals mit ausreichend Betten. Stellt Pal-Strohbetten auf, ab Level 24 könnt ihr diese durch Pal-Flauschbetten ersetzen, die für eine noch bessere Erholung sorgen. Unterstützt wird das durch heiße Quellen, Beerengärten und Futtertröge.

