Pokémon Go: Astralfinsternis - Belohnungen und Aufgaben der Sammler-Herausforderungen

Beim neuen Astralfinsternis-Event in Pokémon Go erwarten euch unter anderem auch neue Sammler-Herausforderungen. Für unterschiedliche Herausforderungen werdet ihr mit verschiedenen Belohnungen versorgt.

Das Astralfinsternis-Event in Pokémon Go beginnt am 23. November 2022 um 10 Uhr und endet am 28. November 2022 um 20 Uhr.

Unser Guide zeigt euch alle Aufgaben und Belohnungen der Sammler-Herausforderungen.

Inhalt:

Wie löse ich die Sammler-Herausforderungen beim Astralfinsternis-Event?

Als Belohnung für die neuen Sammler-Herausforderungen beim Astralfinsternis-Event in Pokémon Go verspricht Niantic eine Menge Sternenstaub.

Nachfolgend seht ihr die einzelnen Sammler-Herausforderungen und die Belohnungen, die ihr dafür erhaltet:

Astralfinsternis: Sonnen-Herausforderung

Aufgabe Belohnungen Fange ein Sonnfel, Mangunior, Sonnkern, Waumboll, Lilminip und Alola-Vulpix 3.000 Sternenstaub

Astralfinsternis: Mond-Herausforderung

Aufgabe Belohnungen Fange ein Lunastein, Alola-Rattfratz, Hoothoot, Piepi, Somniam und Alola-Sandan 3.000 Sternenstaub

