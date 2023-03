Pokémon Go: Aus den Schatten - Alle Aufgaben und Belohnungen der Forschung

Passend zur neuen Team Go Rocket Übernahme in Pokémon Go kommt auch eine brandneue Spezialforschung namens Aus den Schatten ins Spiel.

Im Zuge dieser Forschung könnt ihr nicht nur Giovanni begegnen und ihn bekämpfen, sondern auch ein brandneues, legendäres Crypto-Pokémon fangen!

In unserem Guide zeigen wir euch nachfolgend, wie ihr die neue Spezialforschung in Pokémon Go bekommt und was ihr dafür tun müsst.

Inhalt:

Wie kriege ich die Spezialforschung Aus den Schatten?

Die neueste Spezialforschung rund um Team Go Rocket ist zu Beginn der Team Go Rocket Übernahme am Samstag, den 25. März 2023, ab 10 Uhr verfügbar.

Ihr könnt euch diese Spezialforschung noch bis um 1. Juni 2023 um 10 Uhr abholen, ihr müsst also nicht zwingend auf den Event-Zeitraum der Team Go Rocket Übernahme achten. Vergesst nur nicht, sie euch zu holen.

Habt ihr die Forschung erst einmal, könnt ihr euch mit der Erfüllung der Aufgaben so viel Zeit lassen, wie ihr das möchtet.

Wie löse ich die Spezialforschung Aus den Schatten?

Nachfolgend zeigen wir euch alle Schritte, Aufgaben und Belohnungen der neuen Spezialforschung Aus den Schatten in Pokémon Go.

Aus den Schatten (1/5)

Aufgabe Belohnung Besiege 3 Rüpel von Team Go Rocket 3 Supertränke Fange 2 Crypto-Pokémon 20 Pokébälle Erlöse 1 Crypto-Pokémon 3 Beleber Belohnungen 1.000 EP, 500 Sternenstaub, 3 Mysteriöse Teile

Aus den Schatten (2/5)

Aufgabe Belohnung Besiege 6 Rüpel von Team Go Rocket 1 Mysteriöses Teil Fange 4 Crypto-Pokémon 15 Superbälle Erlöse 2 Crypto-Pokémon 2 Mysteriöse Teile Belohnungen 1.500 EP, 1.000 Sternenstaub, 1 Rocket Radar

Aus den Schatten (3/5)

Aufgabe Belohnung Besiege Team Go Rocket Anführer Arlo 1.500 EP Besiege Team Go Rocket Anführer Cliff 1.500 EP Besiege Team Go Rocket Anführer Sierra 1.500 EP Belohnungen 2.500 EP, 1.500 Sternenstaub, 1 Super Rocket Radar

Hier sind unsere Konter-Guides dafür:

Pokémon Go: Arlo besiegen - Beste Konter

Pokémon Go: Sierra besiegen

Pokémon Go: Cliff besiegen

Aus den Schatten (4/5)

Aufgabe Belohnung Finde den Boss von Team Go Rocket 10 Top-Tränke Bekämpfe den Boss von Team Go Rocket 10 Hyperbälle Besiege den Boss von Team Go Rocket 6 Top-Beleber Belohnungen 3.000 EP, 2.000 EP, 2 goldene Himmihbeeren

Wie ihr Giovanni besiegt:

Pokémon Go: Giovanni besiegen

Aus den Schatten (5/5)

Aufgabe Belohnung Belohnung abholen 1.500 EP Belohnung abholen 1.500 EP Belohnung abholen 1.500 EP Belohnungen 5.000 EP, 2.500 Sternenstaub, 2 silberne Sananabeeren

