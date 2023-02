Pokémon Go: Begrenzte Forschung mit Liebiskus - Alle Infos zum Event

Mit zum Valentinstag-Event in Pokémon Go gehört auch eine neue begrenzte Forschung. Das zeitlich begrenzte Event rückt ein bestimmtes Pokémon eine Zeit lang in den Fokus. Ähnlich wie bei einem Community Day, wenngleich es etwas kompakter daherkommt.

Die neueste begrenzten Forschung in Pokémon Go konzentriert sich auf das Rendezvous-Pokémon Liebiskus. Wie gesagt, passend zum Valentinstag! In unserem Guide zeigen wir euch, was ihr alles über das Event wissen müsst.

Inhalt:

Wann startet die Begrenzte Forschung mit Liebiskus in Pokémon Go?

Das Event Begrenzte Forschung mit Liebiskus findet nur am Samstag, den 11. Februar 2023 in Pokémon Go statt. Und das auch nicht den ganzen Tag, sondern drei Stunden lang in einem Zeitraum von 14 bis 17 Uhr Ortszeit.

Einen zusätzlichen Bonus gibt es bei diesem Event allerdings nicht, es gelten aber natürlich die durch das Valentinstag-Event aktiven Boni.

Welche Pokémon kann ich während der Begrenzten Forschung mit Liebiskus in Pokémon Go fangen?

Wie bereits erwähnt, steht Liebiskus bei der Begrenzten Forschung in Pokémon Go im Fokus. Dreht an den Fotoscheiben von Pokéstops, um euch neue Feldforschungsaufgaben zu sichern, bei denen ihr Begegnungen mit Liebiskus als Belohnung erhaltet. Mit Glück findet ihr auch ein schillerndes Liebiskus.

Abseits dessen tauchen in der Wildnis im Event-Zeitraum noch weitere Pokémon häufiger auf. Und das sind heute folgende:

Flegmon (schillernd möglich)

Schlurp (schillernd möglich)

Miltank (schillernd möglich)

Liliep (schillernd möglich)

Barschwa (schillernd möglich)

Parfi (schillernd möglich)

Imantis

Mamolida (schillernd möglich)

