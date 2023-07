Pokémon Go: Begrenzte Partnerforschung Amazon Prime Gaming - Alle Infos und wie ihr sie bekommt

Exklusiv bei Prime Gaming könnt ihr euch aktuell eine begrenzte Partnerforschung für Pokémon Go abholen. Im Rahmen dessen absolviert ihr ein paar Aufgaben und sackt Belohnungen ein, aber nur für kurze Zeit!

Wir zeigen euch in unserem Guide, wie ihr diese begrenzte Partnerforschung für Pokémon Go bekommt und was ihr dafür alles tun müsst.

Inhalt:

Wie kriege ich die Partnerforschung von Prime Gaming?

Voraussetzung für den Erhalt dieser exklusiven begrenzten Partnerforschung ist, dass ihr über ein aktives Amazon-Prime-Abo verfügt.

Ist das der Fall, begebt ihr euch zu dieser Seite von Prime Gaming, wo ihr einen Code zur Freischaltung der Partnerforschung erhalten könnt.

Diesen könnt ihr dann auf iOS oder Android entsprechend einlösen, die Vorgehensweise unterscheidet sich leicht:

iOS (iPhone)

Besuche die Einlöse-Website. Melde dich mit denselben Anmeldeinformationen an, mit denen du auf dein Pokémon GO-Konto zugreifst. Gib deinen Code ein. Nach erfolgreichem Einlösen eines Codes wird eine Meldung angezeigt, dass die Gegenstände zu deinem Inventar hinzugefügt wurden.

Android

Tippe auf der Karte im Spiel auf das Pokéball-Menü. Tippe auf das Shop-Symbol. Gib im Spiel unten im Shop unter "Aktionen" deinen Code in das Textfeld ein. Tippe auf "Einlösen".

Wichtig: Den Code für diese Forschung könnt ihr nur bis zum 15. August 2023 erhalten, die Aufgaben müsst ihr wiederum bis zum 23. August 2023 um 5 Uhr abgeschlossen und alle Belohnungen eingesammelt haben.

Begrenzte Partnerforschung Amazon Prime Gaming: Aufgaben und Belohnungen

Habt ihr die begrenzte Partnerforschung von Amazon Prime Gaming in Pokémon Go erhalten, müsst ihr verschiedene Aufgaben erfüllen, um alle Belohnungen zu erhalten.

Hier alle Details:

Begrenzte Partnerforschung Amazon Prime Gaming (1/2)

Aufgabe Belohnung Mache einen Schnappschuss mit deinem Kumpel Begegnung mit Pikachu Verschicke 5 Geschenke an Freunde Begegnung mit Botogel Brüte 2 Eier aus Begegnung mit Pelipper Belohnungen 2.023 EP, 2.023 Sternenstaub, 20 Hyperbälle

Begrenzte Partnerforschung Amazon Prime Gaming (2/2)

Aufgabe Belohnung Verwende 5 Beeren beim Fangen von Pokémon 10 Pikachu-Bonbons Besiege 3 Rüpel von Team Go Rocket 10 Botogel-Bonbons Verdiene ein Bonbon beim Spazieren mit deinem Kumpel 10 Wingull-Bonbons Belohnungen 1 Brutmaschine, 1 Go Fest 2023 Avatar-Shirt

Ihr könnt euch ein paar zusätzliche Boni abholen.

