Pokémon Go: Cosmog entwickeln - So bekommt ihr Cosmovum, Solgaleo und Lunala

Cosmog ist ein Pokémon aus der siebten Pokémon-Generation und gehört zum Typ Psycho. Seit Kurzem könnt ihr das Pokémon in Pokémon Go fangen. Es verfügt zudem über mehrere Entwicklungen.

Unser Guide zeigt euch alles, was ihr wissen müsst, um Cosmog entwickeln zu können. Ihr erfahrt unter anderem, welche Voraussetzungen in Pokémon Go erfüllt sein müssen, um Cosmovum, Solgaleo und Lunala zu erhalten.

Inhalt:

Cosmog, Cosmovum, Solgaleo und Lunala in Pokémon Go

Der Körper von Cosmog besteht aus Gas, weswegen bereits ein leichter Luftzug das Pokémon wegwehen kann, was es aber nicht stört. Unklar ist, ob Cosmog aus dieser Welt stammt. Bei Gefahr teleportiert es sich an einen anderen Ort und versteckt sich dort.

Von einem vor langer Zeit über Alola herrschenden König wurde Cosmovum als "Sternenkokon" bezeichnet, zudem errichtete man für das Pokémon ein Podium. Cosmovum nimmt Licht auf und wird so immer größer, zudem ist seine goldene Schale äußerst hart.

Solgaleo und Lunala können Ultrapforten öffnen und so den Weg für fremde Energien und Lebewesen in unsere Welt öffnen. In früheren Zeiten wurde Solgaleo als "Sonnenverschlinger" bezeichnet, Lunala als "Mondbringer".

Cosmog, Cosmovum, Solgaleo und Lunala.

Wie fange ich Cosmog in Pokémon Go?

Aktuell ist Cosmog in Pokémon Go höchst selten anzutreffen. Eingeführt wurde es im Rahmen der Spezialforschung "Ein kosmischer Kumpane" im September 2022.

Wer sich durch die Spezialforschung arbeitet, kann dort ein Cosmog als Belohnung erhalten. Unklar ist noch, wie es nach der entsprechenden Jahreszeit aussieht, wenn diese Spezialforschung nicht mehr verfügbar ist.

Wie entwickle ich Cosmog zu Cosmovum, Solgaleo und Lunala?

Cosmog lässt sich in Pokémon Go zuerst zu Cosmovum und anschließend zu Solgaleo und Lunala entwickeln. Die Voraussetzungen dafür lest ihr nachfolgend:

So entwickelt ihr Cosmog zu Cosmovum, Solgaleo und Lunala:

Cosmog zu Cosmovum entwickeln: 25 Bonbons

25 Bonbons Cosmovum zu Solgaleo entwickeln: 100 Bonbons, Entwicklung am Tag durchführen (aktuell nicht verfügbar)

100 Bonbons, Entwicklung am Tag durchführen (aktuell nicht verfügbar) Cosmovum zu Lunala entwickeln: 100 Bonbons, Entwicklung in der Nacht durchführen (aktuell nicht verfügbar)

Letztlich benötigt ihr eine Menge Bonbons, um Cosmog weiterzuentwickeln. Da es nicht regelmäßig in Pokémon Go auftaucht, müsst ihr entweder auf das Pokémon als Kumpel zurückgreifen oder hoffen, dass ihr ausreichend Bonbons für Cosmog als Belohnung für Forschungen oder andere Dinge bekommt.

Welche Attacken haben Cosmog, Cosmovum, Solgaleo und Lunala in Pokémon Go?

Die unterschiedlichen Attacken von Cosmog, Cosmovum, Solgaleo und Lunala in Pokémon Go seht ihr nachfolgend:

Cosmog

Attacken-Typ Mögliche Attacken Sofort-Attacken Platscher (Wasser) Lade-Attacken Verzweifler (Normal)

Cosmovum

Attacken-Typ Mögliche Attacken Sofort-Attacken Platscher (Wasser) Lade-Attacken Verzweifler (Normal)

Solgaleo

Attacken-Typ Mögliche Attacken Sofort-Attacken Zen-Kopfstoß (Psycho)

Feuerwirbel (Feuer) Lade-Attacken Solarstrahl (Pflanze)

Eisenschädel (Stahl)

Flammenwurf (Feuer)

Psychobeißer (Psycho)

Lunala

Attacken-Typ Mögliche Attacken Sofort-Attacken Konfusion (Psycho)

Luftschnitt (Flug) Lade-Attacken Spukball (Geist)

Psychokinese (Psycho)

Seher (Psycho)

Mondgewalt (Fee)

Viel Glück dabei, Cosmog zu fangen und zu entwickeln!

