Pokémon Go: Crypto-Raids finden und starten - So wird’s gemacht!

Die Raids wurden in Pokémon Go um ein neues Feature erweitert: Crypto-Raids! Im Grunde eine alternative Raid-Form, nur eben mit Crypto-Pokémon, aber dahinter steckt noch mehr!

Was ihr bei den neuen Crypto-Raids in Pokémon Go und den zugehörigen neuen Items beachten müsst, verraten wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Inhalt:

Was sind Crypto-Raids in Pokémon Go?

Wenn man es möglichst einfach zusammenfassen möchte, sind Crypto-Raids in Pokémon Go einfach eine alternative Form der normalen Raids, in denen ihr gegen Crypto-Pokémon antretet und diese anschließend fangen könnt.

Der Ablauf erinnert dabei ebenfalls an ganz gewöhnliche Raids: Ihr versammelt euch in einer Lobby und tretet entweder alleine oder gemeinsam gegen das jeweilige Crypto-Pokémon an.

Wichtig: Ihr könnt nicht mit Fern-Raid-Pässen daran teilnehmen, ebenso gibt es keinen Teambonus für Premierbälle.

Crypto-Raids tauzchen wie andere Raids an Arenen auf.

Welche Crypto-Raids gibt es in Pokémon Go?

Crypto-Raids gibt es in Pokémon Go auf den Stufen eins, drei und fünf, also wie bei den normalen Raids.

Das Besondere an den Stufen drei und fünf ist hier jedoch, dass die Crypto-Pokémon, die ihr bekämpft rasend werden können. Dadurch erhöht sich ihr Angriffs- und Verteidigungs-Wert.

Es gibt allerdings eine neue Möglichkeit, sie zu schwächen und diese Raserei ein wenig abzufedern. Mehr dazu lest ihr in den nächsten beiden Abschnitten.

Was mache ich mit Crypto-Scherben in Pokémon Go?

Ein Item, dass ihr in Pokémon Go benötigt, um gegen rasende Crypto-Pokémon in Raids vorzugehen, sind die neuen Crypto-Scherben.

Diese werden im Kampf von Team Go Rocket fallen gelassen und ihr könnt sie einsacken. Sammelt ausreichend davon und ihr könnt sie in den ebenfalls neuen Scherbenschmelzer von Professor Willow stecken.

Dadurch erhaltet ihr wiederum einen Erlösten Edelstein. Wie euch dieser weiterhilft, erfahrt ihr im nächsten Abschnitt.

Bestimmte Crypto-Raid-Bosse können rasend werden.

Wie verwende ich Erlöste Edelsteine in Pokémon Go?

Die Erlösten Edelsteine helfen euch direkt in den Kämpfen gegen Crypto-Pokémon in Crypto-Raids von Pokémon Go.

Wie oben erwähnt, können bestimmte Gegner dort rasend werden, was ihre Angriffs- und Verteidigungswerte erhöht.

Um das zu kontern, benötigt ihr die Erlösten Edelstein. Ihr könnt davon einen oder mehrere während eines Crypto-Raids verwenden, wodurch der Crypto-Raid-Boss in seinen normalen Gemütszustand zurückkehrt, zumindest vorübergehend.

Allerdings besteht die Möglichkeit, mehrere davon hintereinander oder auch gleichzeitig einzusetzen. Nutzt ihr sie gleichzeitig, werden die Effekte aufeinander angerechnet.

Sprecht euch also am besten vor Ort ab, wann und wie ihr solche Erlösten Edelsteine am besten einsetzt.

