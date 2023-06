Pokémon Go: Demnächst kommt Mega-Rayquaza und ihr braucht ein neues Item dafür.

Niantic hat das Debüt von Mega-Rayquaza in Pokémon Go angekündigt.

Während der anstehenden Live-Events zum Pokémon Go Fest im August 2023 wird es erstmals im Spiel auftauchen.

Eine besondere Voraussetzung

Zuerst erscheint Mega-Rayquaza bei den Events in London, Osaka und New York, anschließend auch beim globalen Go Fest am 27. August 2023.

Gleichzeitig bringt das Pokémon eine besondere Voraussetzung mit, denn ihr braucht einen Meteorit. Um die Mega-Entwicklung bei Rayquaza auslösen zu können, muss es die Lade-Attacke Zenitstürmer kennen. Und die lernt es nur durch einen Meteorit.

Erhalten kann man sie durch das Erfüllen bestimmter Feldforschungsaufgaben beim Go Fest 2023. Beim globalen Go Fest gibt es eine Spezialforschung mit einem Meteorit als Belohnung und Ticketinhaber erhalten eine erweiterte Spezialforschung mit einem zusätzlichen Meteorit als Belohnung.

Wenn ein Mega-Rayquaza mit dabei ist, richtigen Attacken der Typen Flug, Psycho und Drache bei Arena- und Raid-Kämpfen noch höheren Schaden an als sonst bei einem Mega-Bonus.

Weiterhin erhaltet ihr bei einer aktiven Mega-Entwicklung von Rayquaza beim Fangen von Flug-, Psycho- und Drachen-Pokémon mehr EP und Bonbons und habt eine höhere Chance auf XL-Bonbons.