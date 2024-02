Pokémon Go Der Weg nach Sinnoh: Lohnt sich das Event?

Vor dem großen Sinnoh-Event findet in Pokémon Go das Vorbereitungsevent Der Weg nach Sinnoh statt. Dabei könnt ihr verschiedene Pokémon fangen und euch zusätzlich ein kostenpflichtiges Ticket kaufen, um weitere Begegnungen zu erhalten.

Das Event beginnt am Montag, den 19. Februar 2024, um 10 Uhr und endet am Freitag, den 23. Februar 2024, um 22 Uhr.

Nachfolgend verraten wir euch in unserem Guide, was ihr über das neue Event in Pokémon Go wissen müsst.

Pokémon Go: Der Weg nach Sinnoh Inhalt:

Der Weg nach Sinnoh: Welche Pokémon kann ich fangen?

Einige verschiedene Pokémon sind während dieses Events häufiger anzutreffen. Nachfolgend seht ihr die Details dazu.

Der Weg nach Sinnoh – Wilde Pokémon

Während des Events tauchen folgende Pokémon häufiger in der Wildnis auf:

Chelast*

Panflam*

Plinfa*

Chelcarain

Panpyro

Pliprin

Der Weg nach Sinnoh – Eier

Folgende Pokémon können während des Events aus 2-km-Eiern schlüpfen:

Knospi*

Klingplim*

Mobai*

Wonneira*

Mampfaxo*

Riolu*

Mantirps*

Der Weg nach Sinnoh – Feldforschungsaufgaben

Für den Abschluss spezieller Feldforschungsaufgaben erhaltet ihr während des Event-Zeitraums Items, die euch auf die Go Tour: Sinnoh Global vorbereiten.

Der Weg nach Sinnoh – Raids

Diese Pokémon tauchen während des Events in Raids auf:

Raid-Stufe Pokémon Stufe 1 Chelast*

Panflam*

Plinfa* Stufe 3 Chelcarain

Panpyro

Pliprin Stufe 5 Darkrai* (19. Februar)

Cresselia* (20. Februar)

Selfe* (21. Februar, Asien-Pazifik)

Vesprit* (21. Februar, Europa, Naher Osten, Afrika und Indien)

Tobutz* (Amerika und Grönland)

Heatran* (22. Februar)

Giratina in der Urform* (23. Februar)

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, ein schillerndes Exemplar zu erhalten.

Bereitet euch auf das große Sinnoh-Event vor.

Der Weg nach Sinnoh: Welche Boni gibt es?

Eier, die ihr während des Events in eine Brutmaschine legt, schlüpfen doppelt so schnell.

Des Weiteren wird vom 19. bis 22. Februar das Fern-Raid-Limit auf zehn erhöht, während es vom 23. bis 25. Februar überhaupt kein Limit für Fern-Raids gibt.

Der Weg nach Sinnoh: Befristete Forschung

Im Rahmen einer befristeten Forschung, die für alle zugänglich ist, könnt ihr verschiedene Aufgaben abschließen, um unter anderem Begegnungen mit den Event-Pokémon Heatran, Giratina in der Urform, Cresselia und Darkrai zu erhalten.

Der Weg nach Sinnoh: Raid-Herausforderung

Aufgabe Belohnung Gewinne 2 Raids Begegnung mit Cresselia Gewinne 4 Raids Begegnung mit Heatran Gewinne 6 Raids Begegnung mit Giratina in der Ursprungsform Gewinne 8 Raids Begegnung mit Darkrai Belohnungen 5 Dialga-Bonbons, 5 Palkia-Bonbons, 5 Giratina-Bonbons

Der Weg nach Sinnoh: Kostenpflichtige Tickets

Optional gibt es noch gleich zwei kostenpflichtiges Event-Tickets für je rund sechs Euro. Dabei erwartet euch eine weitere Forschung und ihr schaltet Boni frei, die dann auch am 24. und 25. Februar während der Go Tour Sinnoh Global aktiv sind.

Einmal gibt es ein Ticket für Der Weg nach Sinnoh: Raids. Dabei könnt ihr 10 Dialga-Bonbons, 10 Palkia-Bonbons, 5 Heatran-XL-Bonbons, 5 Giratina-XL-Bonbons, 5 Cresselia-XL-Bonbons, 5 Darkrai-XL-Bonbons und eine Evoli-Fanmaske erhalten.

Außerdem gibt’s folgende Boni:

Zusätzliche 5.000 EP für erfolgreiche Raid-Kämpfe

1 zusätzliche Bonbon für Pokémon, die in Raid-Kämpfen der Stufe 5 gefangen wurden

Zwei zusätzliche Raid-Pässe von Arenen pro Tag

Der Weg nach Sinnoh: Raids

Aufgabe Belohnung Gewinne 2 Raids 5 Cresselia-XL-Bonbons Gewinne 4 Raids 5 Heatran-XL-Bonbons Gewinne 6 Raids 5 Giratina-XL-Bonbons Gewinne 8 Raids 5 Darkrai-XL-Bonbons Belohnungen 10 Dialga-Bonbons, 10 Palkia-Bonbons, Evoli-Maske

Das zweite Ticket ist für Der Weg nach Sinnoh: Schlüpfen. Bei dieser Forschung bekommt ihr unter anderem eine Begegnung mit den regionalen Pokémon Pachirisu, Plaudagei und Venuflibis. Darüber hinaus gibt es eine Pikachu-Fanmaske als Belohnung sowie folgende Boni:

Doppelte Schlüpf-EP

Doppelte Schlüpf-Bonbons

Doppelter Schlüpf-Sternenstaub

Der Weg nach Sinnoh: Schlüpfen

Aufgabe Belohnung Brüte ein Ei aus Begegnung mit Plaudagei Brüte 2 Eier aus Begegnung mit Pachirisu Brüte 3 Eier aus Begegnung mit Venuflibis Brüte 4 Eier aus Begegnung mit Plaudagei Brüte 5 Eier aus Begegnung mit Pachirisu Brüte 6 Eier aus Begegnung mit Venuflibis Belohnungen 4.000 Sternenstaub, 1 Super-Brutmaschine, Pikachu-Maske

