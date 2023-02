Pokémon Go: eF-eM entwickeln - Wie ihr UHaFnir bekommt

Das Pokémon eF-eM hat die Typen Flug und Drache und ist Teil der sechsten Pokémon-Generation. In Pokémon Go könnt ihr euer eF-eM zudem einmal entwickeln, wodurch ihr die Entwicklung UHaFnir erhaltet.

In unserem Guide zeigen wir euch, welche Voraussetzungen ihr erfüllen müsst, um in Pokémon Go ein eF-eM entwickeln zu können.

Inhalt:

eF-eM und UHaFnir in Pokémon Go

Mithilfe seiner großen Ohren setzt eF-eM Ultraschallwellen frei, wodurch es wiederum nach reifem Obst sucht. Es kann vorkommen, dass es dabei ein Knapfel mit seinem Futter verwechselt. eF-eM kann Ultraschallwellen mit einer Frequenz von bis zu 200.000 Hz freisetzen, die Frequenz kann es dabei nach Belieben ändern.

UHaFnir kann wiederum mit seinen Ultraschallwellen sogar riesige Felsen auseinandernehmen. Sogar ein Trikephalo fürchtet sich vor einem UHaFnir, wenn es ihm nachts begegnet. Am Tag versucht das Pokémon hingegen Kämpfe zu vermeiden.

eF-eM und UHaFnir.

Wie fange ich eF-eM in Pokémon Go?

eF-eM ist ein sehr seltener Spawn in Pokémon Go. Es kann in der Wildnis auftauchen, allerdings müsst ihr schon großes Glück haben, um einem über den Weg zu laufen. Mehr Glück habt ihr bei Events, wenn das Pokémon dort häufiger auftaucht, und eventuell beim Ausbrüten von Eiern. Ihr könnt eF-eM über 10-km-Eier bekommen.

Das schillernde eF-eM wurde mit dem Community Day im Februar 2023 in Pokémon Go gefangen werden.

Wie entwickle ich eF-eM zu UHaFnir?

eF-eM lässt sich in Pokémon Go zu einem UHaFnir weiterentwickeln. Nachfolgend verraten wir euch die Voraussetzungen dafür.

So entwickelt ihr eF-eM zu UHaFnir:

eF-eM zu UHaFnir entwickeln: 400 Bonbons

Welche Attacken haben eF-eM und UHaFnir in Pokémon Go?

Die Attacken von eF-eM und UHaFnir in Pokémon Go zeigen wir euch hier im Überblick.

eF-eM

Attacken-Typ Mögliche Attacken Sofort-Attacken Flügelschlag (Flug)

Biss (Unlicht) Lade-Attacken Drachenpuls (Drache)

Hitzewelle (Feuer)

Windschnitt (Flug)

UHaFnir

Attacken-Typ Mögliche Attacken Sofort-Attacken Biss (Unlicht)

Luftschnitt (Flug) Lade-Attacken Draco Meteor (Drache)

Orkan (Flug)

Psychokinese (Psycho)

Hitzewelle (Feuer)

Viel Glück dabei, eF-eM zu fangen und zu entwickeln!

