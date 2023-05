Pokémon Go Ein intuitiver Held: 3 neue Pokémon und 1 neues Shiny - Alle Details im Überblick

Beim neuen Event Ein intuitiver Held in Pokémon Go braucht diesmal Spark eure Hilfe.

Insgesamt habt ihr nicht ganz eine Woche lang dafür Zeit. Das Event beginnt am Dienstag, den 2. Mai 2023, um 10 Uhr und endet am Montag, den 8. Mai 2023, um 20 Uhr.

Wir zeigen euch nachfolgend in unserem Guide alle wichtigen Infos zu den neuen Pokémon und anderen Details dieses neuen Events in Pokémon Go.

Inhalt:

Ein intuitiver Held: Welche Pokémon kann ich fangen?

Während des Events Ein intuitiver Held in Pokémon Go geben zwei brandneue Pokémon ihr Debüt, Dabei handelt es sich um das Fackel-Pokémon Ignivor und dessen Entwicklung, das Sonne-Pokémon Ramoth. Ignivor schlüpft nach dem Start des Events aus 2-km-, 5-km- und 10-km-Eiern.

Es gibt auch noch ein drittes neues Pokémon, eine neue Variante eines bereits vorhandenen. Mehr dazu lest ihr im dritten Abschnitt.

In der Wildnis tauchen während des Events keine besonderen Pokémon häufiger auf.

Pokémon Go: Ein intuitiver Held – Eier

Aus 7-km-Eiern können während des Events die folgenden Pokémon schlüpfen. Erstmals besteht auch die Möglichkeit, einem schillernden Mantirps zu begegnen.

Pantimimi*

Wonneira*

Mantirps*

Praktibalk*

Laukaps*

Milza*

Schnuthelm*

Viscora

Pokémon Go: Ein intuitiver Held – Feldforschungen

Bei Feldforschungen besteht wiederum die Chance, eine Begegnung mit diesen Pokémon zu bekommen:

Magneton

Chaneira*

Elektek*

Magmar*

Relaxo*

Mantax*

Palimpalim*

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, sie als schillerndes Exemplar zu fangen.

Helft Spark.

Ein intuitiver Held: Welche Boni gibt es?

Beim Event Ein intuitiver Held in Pokémon sind außerdem verschiedene Boni in Pokémon Go aktiv.

Ihr habt etwa beim Ausbrüten von 2-km-, 5-km- und 10-km-Eiern eine erhöhte Chance auf schillernde Pokémon.

Darüber hinaus gibt es doppelte Schlüpf-EP und doppelten Schlüpf-Sternenstaub. Es kann sich also lohnen, ein paar Eier währenddessen auszubrüten.

Aufgaben und Belohnungen der Spezialforschung Ein intuitiver Held

Bestandteil des Events Ein intuitiver Held in Pokémon Go ist außerdem eine neue, gleichnamige Spezialforschung.

Als Belohnung dafür erhaltet ihr unter anderem ein Elekid mit einem Accessoire im Stil von Spark. Wenn ihr Glück habt, bekommt ihr es als schillernde Version. Ansonsten ist es in dieser Jahreszeit nur auf diese Art fangbar.

