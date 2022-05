Pokémon Go: Ein Poni-Abenteuer - Alle Aufgaben gelöst!

Die Alola-Jahreszeit in Pokémon Go beschert euch zum Ende hin mit Ein Poni-Abenteuer noch eine weitere Spezialforschung.

Erneut müsst ihr verschiedene Aufgaben erfüllen und könnt euch dafür eine Reihe von Belohnungen abholen. Unser Guide zeigt euch, was ihr dafür in Pokémon Go tun müsst.

Alles über Ein Poni-Abenteuer in Pokémon Go:

Wie bekomme ich Ein Poni-Abenteuer in Pokémon Go?

Die Spezialforschung Ein Poni-Abenteuer ist in Pokémon Go ab Dienstag, dem 10. März 2022, um 10 Uhr verfügbar. Ihr bekommt sie nur, wenn ihr euch zwischen diesem Zeitpunkt und dem 1. Juni 2022 um 9:59 Uhr im Spiel einloggt.

Anschließend könnt ihr euch aber Zeit lassen und sie abschließen, wann immer ihr möchtet.

Wie löse ich die Spezialforschung Ein Poni-Abenteuer in Pokémon Go?

Die Spezialforschung Ein Poni-Abenteuer umfasst insgesamt vier Schritte. Welche Aufgaben ihr erfüllen müsst, lest ihr nachfolgend.

Ein Poni-Abenteuer (1/4)

Aufgabe Belohnung Fange 10 Pokémon 10 Pokébälle Verwende 5 Power-ups bei Pokémon 5 Himmihbeeren Besiege 2 Team-Go-Rocket-Rüpel 3 Hypertränke Belohnungen Begegnung mit Alola-Rattikarl, 500 EP, 500 Sternenstaub

Ein Poni-Abenteuer (2/4)

Aufgabe Belohnung Fange 3 Pokémon vom Typ Wasser Begegnung mit Tentoxa Mache einen Schnappschuss eines Pokémon vom Typ Wasser Begegnung mit Wailmer Verwende 5 Beeren beim Fangen von Pokémon Begegnung mit Wingull Belohnungen 1 Sofort-TM, 500 EP, 500 Sternenstaub

Ein Poni-Abenteuer (3/4)

Aufgabe Belohnung Gehe 2 Kilometer Begegnung mit Miltank Fange 15 Pokémon 10 Superbälle Drehe 5 Pokéstops oder Arenen Begegnung mit Velursi Belohnungen 1 Premium-Kampf-Pass, 500 EP, 500 Sternenstaub

Ein Poni-Abenteuer (4/4)

Aufgabe Belohnung Verschicke 5 Geschenke an Freunde 10 Superbälle Fange 15 Pokémon 7 Sananabeeren Gewinne einen Raid Begegnung mit Alola-Kokowei Belohnungen 15 Hyperbälle, 8.000 EP, 3.000 Sternenstaub

