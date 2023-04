Pokémon Go: Ein weiser Held - So löst ihr die neue Spezialforschung.

Im Zuge des neuen Events Ein weiser Held in Pokémon Go könnt ihr auch eine brandneue Spezialforschung absolvieren und euch dabei ein besonderes Pokémon als Belohnung sichern.

Das neue Event beginnt am Donnerstag, den 13. April 2023, um 10 Uhr und endet am Montag, den 17. April 2023, um 20 Uhr Ortszeit.

In unserem Guide zeigen wir euch nachfolgend im Detail, wie ihr die neue Spezialforschung in Pokémon Go löst und was ihr dafür als Belohnung bekommt.

Inhalt:

Ein weiser Held: Aufgaben und Belohnungen der Spezialforschung

Welche Schritte die Spezialforschung Ein weiser Held in Pokémon Go umfasst und welche Belohnungen ihr dafür bekommen könnt, lest ihr nachfolgend.

Unter anderem gibt es ein Lapras mit einem Accessoire im Stil von Blanche für euch. Laut Niantic ist das "in dieser Jahreszeit nur auf diese Weise möglich". Das lässt darauf schließen, dass ihr es später auch auf anderem Wege erhalten könnt.

Ein weiser Held (1/4)

Aufgabe Belohnung Fange 15 Pokémon 10 Pokébälle Verwende 10 Sananabeeren beim Fangen von Pokémon 1.000 Sternenstaub Lande 5 gute Würfe 7 Sananabeeren Belohnungen 1.500 EP, Begegnung mit Evoli

Ein weiser Held (2/4)

Aufgabe Belohnung Entwickle 5 Pokémon 50 Evoli-Bonbons Verwende 15 Beeren beim Fangen von Pokémon 15 Pokébälle Fange 25 Pokémon Begegnung mit Schnuthelm Belohnungen 2.000 EP, Begegnung mit Laukaps

Ein weiser Held (3/4)

Aufgabe Belohnung Lande 3 fabelhafte Würfe 5.000 Sternenstaub Verdiene 5 Bonbons beim Spazieren mit deinem Kumpel 10 Himmihbeeren Entwickle 10 Pokémon Begegnung mit Iscalar Belohnungen 2.500 EP, Begegnung mit Lapras

Ein weiser Held (4/4)

Aufgabe Belohnung Belohnung abholen 1 Sinnoh-Stein Belohnung abholen 1 Einall-Stein Belohnung abholen 15 Hyperball Belohnungen 2.500 EP, 1 Gletscher-Lockmodul

